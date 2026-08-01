Fallece un motorista de 51 años en un accidente cerca de Villamiel

VILLAMIEL (CÁCERES), 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha fallecido este sábado en un accidente de moto ocurrido en el kilómetro 32 de la carretera Ex-205, cerca de la localidad cacereña de Villamiel.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 12,33 horas de este sábado se ha recibido una llamada alertando de que un motorista había sufrido un accidente en la carretera EX-205, cerca de Villamiel.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado un helicóptero y una ambulancia medicalizados del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como un equipo sanitario del Centro de Salud de Cilleros, y una patrulla de la Guardia Civil.

A consecuencia del accidente, el motorista herido, de 51 años, presentaba politraumatismos, y ha fallecido.