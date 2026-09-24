Fallece un motorista en la colisión con un turismo cerca de Badajoz

BADAJOZ, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este jueves en el choque con un turismo ocurrido en el término municipal de Badajoz.

El accidente ha ocurrido sobre las 10,30 horas de este jueves, en el kilómetro 7,900 de la carretera EX-310, en el que han chocado una motocicleta y un turismo, con el resultado del fallecimiento del conductor de la moto, según los datos aportados por la Guardia Civil.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, así como una patrulla de la Policía Local y un Equipo de Atestados de la Guardia Civil, que ha instruido diligencias para la investigación de las causas del accidente y forma de producirse.