Fallece una mujer de 59 años tras un incendio en una vivienda en Valverde del Fresno (Cáceres)

Archivo - Aviso de precaución por un incendio en una vivienda - 112 EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 59 años ha fallecido este domingo tras un incendio en una vivienda de Valverde del Fresno (Cáceres), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias de Extremadura 112.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 19.15 horas, cuando el 112 de Extremadura recibe una llamada informando de un incendio en una vivienda de la calle Francisco Pizarro, en el municipio extremeño de Valverde del Fresno.

Desde el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias (CAUE) 112 Extremadura, se activan recursos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento y Rescate (SEPEI) de Cáceres, en concreto, dos dotaciones del parque de Coria, una dotación del parque de Plasencia y una Unidad de Mando.

También participan Guardia Civil --que interviene con una patrulla-- y Servicio Extremeño de Salud (SES), con un Equipo Médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valverde del Fresno.

Tal y como ha trasladado el Centro Coordinador de Emergencias de Extremadura 112, los Bomberos extinguen el incendio y acceden a la mujer fallecida consecuencia de éste.