Fallece una persona en un accidente de tráfico en Villafranca de los Barros con dos vehículos implicados

MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado este miércoles en la A-66, a la altura de Villafranca de los Barros, en el que se han visto implicados dos vehículos.

El siniestro se ha producido cerca de las 13,30 horas en el punto kilométrico 666, de la A-66, sentido norte, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del mismo se ha desplazado una unidad medicalizada, un equipo del Centro de Salud de Villafranca de los Barros, una patrulla de la Guardia Civil, bomberos de los parques de Villafranca de los Barros y Almendralejo y personal de emergencias en carreteras.