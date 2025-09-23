Fallece un hombre de 35 años tras colisionar su vehículo con un caballo en Badajoz

BADAJOZ, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha resultado fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico sufrido este martes, día 23 de septiembre, en Badajoz.

El suceso, consistente en la colisión del vehículo en el que circulaba el varón contra un caballo, ha tenido lugar sobre las 05,20 horas de esta pasada madrugada en el punto kilométrico 5-6 de la EX-107, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el accidente.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, medios del Programa de Urgencias de Atención Continuada (PUAC) de Badajoz, y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.