Un fallecido en la colisión frontal entre una furgoneta y un vehículo articulado cerca de Higuera la Real

BADAJOZ, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este viernes en la colisión frontal entre una furgoneta y un vehículo articulado en la nacional 435, en el término municipal de la localidad pacense de Higuera la Real.

El accidente ha ocurrido sobre las 9,15 horas de este viernes, a la altura del kilómetro 100 de la carretera N-435, en el que una furgoneta y un vehículo articulado han chocado frontalmente, según los datos aportados por la Guardia Civil.

A consecuencia del accidente ha fallecido el conductor de la furgoneta, mientras que el del vehículo artículado ha resultado herido, aunque hasta el momento se desconoce su estado.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado el Equipo de Atestados de la Guardia Civil de Badajoz y patrullas de Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.