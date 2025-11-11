El Faro de Badajoz expondrá la nueva colección de bolsos 'Musas' de Eduardo Navarrete del 15 al 25 de noviembre

BADAJOZ, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial El Faro de Badajoz expondrá 'Musas', la nueva colección de bolsos de Eduardo Navarrete; una iniciativa que podrá verse del 15 al 25 de noviembre, gracias al acuerdo de colaboración firmado entre Castellana Properties y el diseñador español para poner en valor el diseño nacional a través de una muestra itinerante.

'Musas' es la primera colección de bolsos de Eduardo Navarrete y está compuesta por seis piezas únicas de piel hechas a mano en Madrid. Cada diseño está inspirado en figuras icónicas del panorama cultural español y en mujeres que han marcado su trayectoria artística, como son Rosario Flores, Nieves Álvarez, Rossy de Palma, Alaska, Bibiana Fernández y La terremoto de Alcorcón.

Los bolsos fueron realizados en el taller de la peletera española Ana Boffa y reflejan la personalidad de cada musa a través de formas, materiales y colores cuidadosamente seleccionados. El diseñador realizará además una presentación sobre la colección en El Faro para explicar el proceso de diseño y creación, su inspiración detrás de cada pieza y el enfoque artesanal de la producción.

Tras su presentación oficial en febrero durante 'Madrid es Moda', las piezas fueron subastadas con fines benéficos, recaudando más de 5.000 euros para la ONG APRAMP, dedicada a la protección de mujeres en situación de vulnerabilidad.

La exposición que hace parada ahora en Badajoz, arrancó el 11 de julio en el centro comercial Habaneras (Torrevieja, Alicante) - ciudad de procedencia del diseñador- y continuará a lo largo del año por distintos centros de Castellana Properties como Bahía Sur, en Cádiz, y Vallsur en Valladolid.

Paralelamente a la muestra de Eduardo Navarrete, El Faro también mostrará la exposición de la Escuela de Artes y Oficios 'Adelardo Covarsí' de Badajoz, en la que el bolso también será el principal protagonista.

Como "altavoz de la cultura de la comunidad y de sus talentos", el centro dará visibilidad a dos de las disciplinas artísticas que se ofrecen en esta Escuela de Badajoz, como son la moda y la pintura que se plasman en esta ocasión en una exposición de 17 piezas. Esta muestra podrá visitarse en cualquier momento dentro del horario comercial.

Un proyecto que nació con el propósito de reinterpretar la obra del artista Guillermo Silveira, donde el color, la forma o la temática de su obra, han servido de inspiración para crear estas piezas confeccionadas a mano con técnicas artesanales e incluyendo materiales como la madera o el metal. La muestra se completa con 15 obras pictóricas donde el color es el protagonista por excelencia.

La Escuela de Artes y Oficios 'Adelardo Covarsí', es un centro público de formación artística, dónde el Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación de Badajoz, apuestan por el talento local y provincial ofreciendo a los alumnos una formación en más de nueve especialidades, como escultura, pintura, joyería o moda, promoviendo con ello la cultura y el talento.