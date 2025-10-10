Feafes reivindica un pacto regional por la salud mental que tenga en cuenta las singularidades del territorio extremeño

El presidente de Feafes Salud Mental Extremadura, Antonio Lozano, interviene en el acto institucional celebrado este viernes en la Asamblea de Extremadura por el Día Mundial de la Salud Mental - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas con Experiencia en Salud Mental y Familiares (Feafes Salud Mental Extremadura) ha reivindicado este viernes un pacto regional por la salud mental que tome en consideración las singularidades de la región y garantice una inversión "acorde a las necesidades".

"En Extremadura necesitamos un modelo singular de salud mental. No nos sirven imitaciones de otras comunidades", ha defendido el presidente de Feafes Salud Mental Extremadura, Antonio Lozano, en el acto institucional celebrado este viernes en la Asamblea de Extremadura con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

Así, tras señalar que 42.000 personas padecen o padecerán un trastorno mental en la región, teniendo más de 26.000 de ellas reconocida la discapacidad por trastorno mental, Lozano ha insistido sobre la necesidad de lograr llegar "a todas las personas" que habitan el territorio extremeño, muchas de las cuales, ha recordado, lo hacen en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

Prosiguiendo con su radiografía sobre la situación de la salud mental en la región, el presidente de la federación en la comunidad ha alertado de que los equipos de salud mental para trabajar con población adulta e infantojuvenil "están saturados", careciendo "la gran mayoría" de profesionales o del equipo profesional completo y necesario.

"En algunos de ellos va para cinco años sin psiquiatra", ha afeado Lozano recordando que también "falta" personal de otras disciplinas, en la medida en que los equipos de salud mental los conforman psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas y profesionales de la enfermería en la salud mental.

