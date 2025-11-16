Feijóo dice que mientras Sánchez "trata de retrasar lo inevitable", Guardiola "adelanta elecciones para afrontarlo"

LOBÓN (BADAJOZ), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señala que mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "trata de retrasar como sea lo inevitable", la presidenta extremeña, María Guardiola, "adelanta elecciones para afrontarlo todo".
Así, Feijóo ha valorado la "determinación, valentía democrática y respeto a los ciudadanos" de María Guardiola a la hora de adelantar las elecciones al 21 de diciembre, "porque la pinza", ha dicho en alusión a PSOE y Vox, "ha querido parar Extremadura y ella no se ha resignado, ha actuado".
En su intervención, Feijóo ha aseverado que María Guardiola "no solamente representa un proyecto político, representa una forma de ser y una forma de estar en la vida", tras lo que ha valorado que "es así como se dignifica", cuando se "mira hacia los demás y no hacia uno mismo", ha dicho.
Núñez Feijóo se ha pronunciado de esta forma este domingo en un acto público en el que ha participado en la localidad pacense de Lobón, junto a la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola.
(Más información en Europa Press)