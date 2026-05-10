La Feria del Libro de Badajoz continúa este domingo con Luis Zueco, Jaime de los Santos o Violeta Reed

Imagen de la 45º edición de la Feria del Libro de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ 10 May. (EUROPA PRESS) -

La programación de la 45º Feria del Libro continúa este domingo, día 10, con la presencia de Luis Zueco y su obra 'El juicio', Jaime de los Santos con 'El Evangelio según Caravaggio' o Violeta Reed con 'Si es perfecto no es amor'.

Las actividades de mañana arrancan en la carpa de conferencias con la presentación del libro 'La venganza de Úrsula' de Teo Carrasco y el fallo y entrega de premios del XXX Concurso infantil y juvenil de poesía y narración, seguido de Miguel Ángel Carmona del Barco con 'Ancestras', Marcos Castaño Pérez con 'El puente. Del caos financiero al control consciente' y Raquel Silva con 'Un lugar entre pompas de jabón'.

Por la parte, es el turno de 'Marisol y el grillo Pepito' de Fructuosa Bellido Sara, 'Historias originales de Mary Wollstonecraft y William Blake' de María Polán y del libro de la colección 'El detective Sopapo y tú' de Isaac Palmiola, así como 'No lo cuentes' de Justo Macías Pérez, 'Si es perfecto no es amor' de Violeta Reed, 'El Evangelio según Caravaggio' de Jaime de los Santos y 'El juicio' de Luis Zueco.

En el caso de la carpa del ayuntamiento, habrá firmas de libros con Teo Carrasco, Raquel Silva, Miguel Ángel Carmona del Barco, Marcos Castaño Pérez, Fructuosa Bellido Sara, María Polán, Isaac Palmiola, Justo Macías Pérez, Violeta Reed, Luis Zueco, Jaime de los Santos y VV.AA. Mirada y voz.

Además, por la mañana en la carpa temática 'Ambigú gráfico' tendrá lugar un taller de revistas objetuales y por la tarde un mercadillo de fanzines, junto a un taller libre y tebeoteca y la presentación del libro 'Piscolabis' de VV.AA Editorial Mirada y voz.

Finalmente y dirigido al público infantil, de 11,00 a 14,30 y de 17,30 a 22,00 horas habrá rincón de lectura y a las 12,00 y a las 20,00 horas cuentacuentos en la carpa infantil.