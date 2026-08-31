La Feria de Mérida arranca con 25 actuaciones musicales, 33 atracciones, 51 casetas y propuestas para todos los públicos

Presentación de la programación completa de la Feria 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Mérida arranca este martes, 1 de septiembre, con más de 25 actuaciones musicales, 33 atracciones, 51 casetas y puntos de juegos, una discoteca, actividades deportivas, ampliación de horarios y fuegos artificiales, en una programación que se prolongará hasta el 6 de septiembre.

Se trata de una festividad variada, abierta, participativa y para todas las edades, con propuestas repartidas por distintos espacios de la ciudad y una programación en la que también serán protagonistas las personas mayores, así como los artistas y grupos locales de Mérida.

La delegada municipal de Festejos, Ana Aragoneses, ha presentado este lunes la programación completa de la Feria de Mérida 2026, en la que la música será "uno de los grandes ejes de estos días", con más de 25 actuaciones musicales distribuidas entre la Caseta Municipal, el Acueducto de los Milagros, el Paseo de Roma, la Plaza de España y el Teatro Romano.

De ellas, 10 corresponden a grupos y artistas de Mérida, dado que la Feria también debe ser "un gran escaparate para el talento local". La programación incluye 13 actuaciones en la Caseta Municipal, además de los "grandes conciertos" gratuitos en el Acueducto de los Milagros y el concierto de Antoñito Molina en el Teatro Romano.

Así, el Consejo Local de los Mayores serán protagonistas de la Feria de Mérida con el tradicional encendido del recinto ferial, que tendrá lugar a las 21,30 horas y que este año correrá su cargo.

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