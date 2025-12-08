Fernández Calle (Vox) advierte a Guardiola que ya conoce sus propuestas y que no van a "regalar" ni un solo voto

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en declaraciones a los medios en la sede del partido en Cáceres. - VOX

CÁCERES, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha garantizado que su formación no va a regalar "ni un solo voto" de los que reciba el próximo 21 de diciembre, al tiempo que ha recordado a María Guardiola que ya conoce sus propuestas de cara a una posible negociación si fuera necesario tras las elecciones.

"Si alguien piensa que nosotros vamos a regalar nada, que se vayan olvidando", ha remarcado Óscar Fernández este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha reiterado que están "en disposición" de sentarse a hablar como lo han estado durante estos dos últimos años y medio.

En todo caso, ha reiterado que lo "fundamental" para Vox son las 200 propuestas que ya han trasladado en otras ocasiones al PP, y que por tanto ya conoce, porque son las mismas que plantearon, por ejemplo, para la "no negociación de presupuestos", y que son "las mismas" que vienen defendiendo durante la pasada legislatura.

Respecto a una posible entrada en un gobierno de coalición de PP y Vox, ha dicho que ellos no se están "repartiendo ya las consejerías", como asegura que están haciendo los 'populares', y más concretamente los de Cáceres capital, que son los que están " pastoreando a todo el Partido Popular de la región".

"Aquí en Cáceres ya se están repartiendo consejerías", ha asegurado Fernández Calle, quien ha asegurado que ellos no van a hablar "en absoluto de nada de eso", sino que se van a centrar en sus propuestas y "si ellos quieren", sobre ellas "habrá o no habrá un acuerdo".

En todo caso, ha remarcado que esto queda aún "lejos", y que hay que respetar a los ciudadanos, a la campaña electoral y al resultado de las urnas el 21 de diciembre.

Respecto a las palabras de Guardiola sobre que quiere debatir con el candidato de Vox y no con el presidente de la formación, ha replicado que la candidata del PP "no lo entiende" porque para ella "lo importante es el quién y no el qué", al contrario que para su partido.

"Si se da la circunstancia va a negociar con Vox, da igual que sea Pepe que Juan", ha reiterado Fernández Calle, quien ha insistido en que la candidata del PP "no lo entiende, porque para ella es más importante ella, su persona y quién se pone en los carteles".

Además, sobre la alusión de Guardiola a la pinza de Vox y PSOE para bloquear Extremadura, ha dicho que tiene "muy poca vergüenza" para hacer esta afirmación cuando su partido, el PP, gobierna en "coalición" con el PSOE en Europa, en Madrid "se han repartido desde los jueces hasta Televisión Española", o en Extremadura acaban de negociar los presupuestos de la Diputación de Cáceres, así como las cuentas vigentes en el ayuntamiento cacereños fueron pactados entre ambos partidos.

Por tanto, Guardiola tiene "amnesia selectiva", ya que ella misma negoció los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2025 e incluso llegó a un acuerdo "con el Partido Socialista del señor Gallardo", al igual que negoció los de 2026 una vez que "despreció" las propuestas de Vox.

"La pinza creo que se le ha ido a María Guardiola cuando no ve lo que realmente ella hace", ha espetado Fernández Calle, quien, por otro lado, no ha entrado a valorar los resultado que apuntan las encuestas electorales.

