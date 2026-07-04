Fernando García Nicolás, proclamado nuevo secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres

El nuevo secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Fernando García Nicolás, durante el Congreso Extraordinario provincial, a 4 de julio de 2026 en Cáceres. - PSOE DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

CÁCERES, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fernando García Nicolás ha sido proclamado este sábado como nuevo secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, en sustitución de Álvaro Sánchez Cotrina, quien ostenta actualmente la secretaría general del PSOE de Extremadura.

García Nicolás ha recibido el respaldo del 96,8% de los 229 delegados y acreditados en el Congreso Extraordinario del PSOE de la provincia de Cáceres celebrado este sábado. En su liderazgo estará acompañado una nueva Comisión Ejecutiva Provincial renovada al 60% e integrada por más mujeres que hombres.

Según ha destacado la formación en un comunicado, esta nueva dirección está pensada para "actualizar el proyecto socialista, reforzar su conexión con la provincia y preparar el partido para el ciclo político que culminará en 2027".

En su intervención durante el congreso extraordinario, García Nicolás ha situado la cita como el punto de partida para construir "el PSOE que necesita la provincia de Cáceres para afrontar los próximos años" y para "volver a ganar la confianza mayoritaria de la ciudadanía".

Así, ha defendido la nueva Ejecutiva echa andar con una vocación "clara de utilizada política" y con los objetivos de fortalecer las agrupaciones, acompañar a alcaldes, incorporar nuevo talento y hacer del partido una herramienta "más fuerte, más cercana y más preparada para liderar la provincia".

El nuevo secretario general del PSOE provincial ha trasladado, entre otros mensajes, su defensa de un "feminismo de hechos", es decir, una postura que se muestra en una "práctica política concreta". De ahí la decisión de conformar una ejecutiva con más mujeres, 19, que hombres, 12.

Junto a ello, se ha renovado el 60% de la dirección provincial lo que, según el PSOE, expresa la voluntad de adaptar el partido al tiempo que vive la provincia. Al respecto, Fernando García Nicolás ha asegurado que Cáceres, Extremadura y la política están cambiando y, por tanto, considera "un error" responder a ese nuevo tiempo "con recetas viejas".

Para ello, la formación provincial se ha rodeado de perfiles "preparados" para afrontar los grandes desafíos de esta etapa, como el reto demográfico, la modernización de los servicios públicos, la digitalización, la transición energética o la necesidad de generar oportunidades para la juventud.

Renovar, en este contexto, no es un gesto cosmético: es una decisión estratégica para ensanchar el partido, abrirlo al talento y construir un PSOE más útil, más pegado a la realidad y más parecido a la sociedad a la que quiere representar.

Como conclusión, Fernando García Nicolás ha llamado a abrir una etapa de trabajo, organización y presencia en el territorio. "No os pido confianza para mí. Os pido confianza para una forma de hacer política", ha señalado, reivindicando una dirección provincial que "hable poco y haga mucho" y que recorra la provincia para "estar cerca de quienes sostienen cada día las siglas socialistas".