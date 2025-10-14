El Festival Cáceres Underground Weekend celebra su décimo aniversario con dos días de música en el Foro de los Balbos

Cristina Pérez-Salas, de Oído cocina; la cocejala de Festejos, Soledad Carrasco; el empresario Diego Barriga (Boogaloo) y Roberto Parodi, de Piñata Producciones, en la presentación del festival Cáceres Underground - EUROPA PRESS

CÁCERES 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cáceres Underground Weekend celebra su décimo aniversario con una edición que se celebrará, los días 17 y 18 de octubre, en el Foro de los Balbos, una nueva ubicación en la que sonarán grupos internacionales junto a una zona de mercadillo y área de comida, entre otras propuestas.

Se trata de la primera vez que esta cita tiene lugar al aire libre, ya que en ediciones anteriores se celebró en varios locales de ocio de la ciudad. Ahora, se ofrecerán dos días de música alternativa y gratuita de varios estilos que van desde el rock hasta el soul pasando por el reggae.

Los conciertos tendrán lugar el viernes, 17 de octubre, por la noche, así como el sábado a mediodía y también en horario nocturno. Entre los artistas confirmados destacan Miguel Costas, que en esta gira celebra su 43º aniversario en el mundo de la música y encima de los escenarios. Es miembro fundador de grupos míticos como Siniestro Total, Aerolíneas Federales o Los Feliz y compositor de gran parte o de la totalidad de sus repertorios.

En el cartel figura también Private Function, una banda de Melbourne de rock'n'roll con alma punk. Dos veces número uno en las listas de venta de Australia, se ha labrado la reputación de ser una de las bandas más explosivas, impredecibles e imprescindibles del país durante los últimos siete años.

A Cáceres llegarán también Los Coronas, considerada la mejor banda de garage surf del país. Completan la lista de artistas Rack Roll & The Remayteds, una banda de power rock con voz femenina que en 2021 saltó a la escena con su primer disco 'No Stopping You', siendo éste, por diferentes medios musicales, como uno de los mejores discos del mismo año. Otros grupos confirmados son The Buzzos, The Five Cannons, Cool Up & Sherlock Horns, Hombre Tigre y The Ruffos.

El Cáceres Underground Weekend ofrecerá también otras actividades lúdicas como una zona de comida que contará con la participación de tres chefs, que fusionarán la gastronomía con la cultura rock. No faltará un mercadillo de diversos artículos como ropa, vinilos, y obras de arte y publicad.

Toda la programación se ha dado a conocer este martes en rueda de prensa con la asistencia de la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, acompañada por los organizadores Roberto Parodi (Piñata Producciones), Diego Barriga (Boogaloo) y Cristina Pérez-Salas (Oído Cocina).

Carrasco ha destacado la importancia de impulsar y apoyar la cultura alternativa porque "la cultura no solo enriquece a quienes la disfrutan, sino que dinamiza la ciudad, da oportunidades al talento emergente y refuerza la identidad de Cáceres como referente cultural, acercándonos además al reto compartido de la Capitalidad Cultural Europea 2031", ha dicho.

Por su parte, Roberto Parodi ha detallado el cartel y ha explicado que al cumplir diez años, la organización decidió "abrirse más al público, apostando por un formato al aire libre que esperamos poder mantener en el futuro", ha señalado. Diego Bariga, de Boogaloo, ha destacado que se trata de "un formato con gran calidad internacional, nacional y, por supuesto, extremeña".

En cuanto a la oferta gastronómica, Cristina Pérez-Salas de Oido Cocina, ha explicado que se van a instalar tres puestos de cocina de autor porque, "no se trata de comer cualquier cosa, sino de disfrutar de cocina de calidad". Los puestos serán: Maná (Solete Repsol), Vaova (Mérida) y 13 de Junio, con precios que oscilarán entre los 3 y 6 euros.

La programación se completa con sesiones de dj's para concluir cada día y exposiciones de fotografías e ilustraciones, así como proyecciones de películas y documentales con temática musical.