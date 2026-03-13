El Festival de Cine Español de Cáceres concluye este sábado con la entrega de los premios Versión Original

Archivo - El Gran Teatro de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Español de Cáceres celebra este sábado, 14 de marzo, en el Gran Teatro, a partir de las 20,30 horas, su gran fiesta de despedida con la entrega de premios de su 33ª edición, una cita que reúne lo más destacado de la producción cinematográfica española del pasado año.

Los galardonados desfilarán por la alfombra roja instalada a las puertas del teatro cacereño y recogerán durante la gala benéfica de clausura los Premios Versión Original. Previamente, por la mañana (12,30 horas), los premiados participarán en el tradicional Encuentro con el Cine Español, que acoge el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear.

Los Premios Versión Original reconocen este año la trayectoria de la actriz Carmen Machi, que recogerá el Premio de Honor de esta trigésima tercera edición del certamen cinematográfico cacereño organizado por la fundación Rebross, con el principal apoyo de la Diputación de Cáceres.

Machi es una de las grandes intérpretes del cine, el teatro y la televisión en España, capaz de transitar con naturalidad entre el registro cómico y el dramático. Entre sus trabajos más recordados figuran la popular serie televisiva Aída, la obra teatral La tortuga de Darwin y películas como La mujer sin cabeza, Los abrazos rotos o la exitosa comedia Ocho apellidos vascos.

Otros nombres destacados del cine español figuran en el palmarés del festival cacereño, como Oliver Laxe, cuya película Sirat, uno de los títulos más reconocidos por la crítica internacional en 2025, ha sido elegida como Mejor Película; Daniel Guzmán, que recogerá el Premio al Mejor Actor de Cine por su trabajo en La deuda, una dramática exploración sobre el problema de la vivienda.

También recogerá su galardón Nora Navas, distinguida con el Premio a la Mejor Actriz de Cine por Mi amiga Eva, un filme sobre las segundas oportunidades. En el apartado dedicado a series, Manolo Solo y Ana Torrent subirán también al escenario del Gran Teatro para recoger sus estatuillas. El veterano actor andaluz será premiado por su interpretación del general Gutiérrez Mellado en Anatomía de un instante, serie basada en el libro homónimo del escritor extremeño Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23F.

Por su parte, Ana Torrent --inolvidable protagonista de El espíritu de la colmena y Tesis-- recogerá el galardón por su trabajo en Las furias, un intenso relato sobre la violencia sexual y sus consecuencias.

El Festival de Cine Español de Cáceres reconocerá asimismo a Eva Libertad con el Premio a la Mejor Dirección por Sorda; a Blanca Soroa con el Premio Revelación por su debut en Los domingos; al compositor Lucas Vidal, ganador de dos premios Goya, con el Premio a la Mejor Música por 8; y a la productora y presidenta de la Academia de Cine de Extremadura Pilar Díaz Pardo con el Premio Reyes Abades.

HUMOR Y HOMENAJE A ROBE

La gala estará conducida por el actor, cómico y presentador Dani Delacámara, uno de los rostros más versátiles del panorama escénico y audiovisual español. Con una amplia trayectoria en teatro, televisión y eventos culturales, Delacámara se ha consolidado como un maestro de ceremonias capaz de combinar humor, ritmo escénico y cercanía con el público.

Habitual en la conducción de galas, festivales y espectáculos en directo, su estilo dinámico y su capacidad para improvisar y conectar con la audiencia aportarán a la ceremonia el tono ágil y festivo que caracteriza a la gran noche del Festival de Cine Español de Cáceres.

La parte musical de la ceremonia correrá a cargo de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, que ofrecerá una actuación especial concebida como homenaje al recientemente fallecido músico extremeño Robe Iniesta, una de las figuras más influyentes del rock español.

La formación provincial interpretará un repertorio inspirado en la obra del fundador de Extremoduro acompañada por las voces de la cantaora cacereña Míriam Cantero, la joven cantante Violeta Mostazo y la soprano Mariló Balsera, en un tributo que unirá el sonido sinfónico con la fuerza de una de las voces más emblemáticas de la música contemporánea.

La Banda Sinfónica de la Diputación, con más de cuatro décadas de trayectoria y más de mil conciertos realizados, es una de las formaciones musicales más activas de la región y desarrolla desde 1982 una intensa labor de difusión y formación musical en la provincia de Cáceres.