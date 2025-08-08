El festival de cine rural 'Gateando' lleva proyecciones a Villamiel, Trevejo, Hernán Pérez, Santibáñez el Alto y Acebo

CÁCERES, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Rural y Medioambiental 'Gateanto' alcanza este 2025 su décima edición, con proyecciones de largometrajes y cortos en las localidades de Villamiel, Trevejo, Hernán Pérez, Santibáñez el Alto y Acebo entre el 15 y el 26 de agosto.

Un certamen que se presenta como un encuentro que celebra "no solo el poder del cine como arte, sino también su capacidad para transformar, emocionar y hacernos reflexionar sobre el mundo que habitamos", ha indicado en la presentación del mismo la diputada de Medio Ambiente y Transición Ecológica de la Diputación de Cáceres, Angélica García.

Acompañada del secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino; del alcalde de Santibáñez el Alto, Rubén Francisco, y del presidente de la Asociación a Deshoras y director del festival, Sergio Cordero, la diputada ha recordado los orígenes de este festival, que fueron los incendios que Sierra de Gata sufrió en el año 2015.

Entonces fue "una reivindicación de la necesidad de conservar nuestro entorno, de reconectar con la naturaleza a través del arte, del cine, en este caso, de historias contadas desde la tierra, desde el mundo rural", un espíritu que "mantiene tras diez años, por lo que la diputación seguirá colaborando con la organización como viene haciendo", tanto desde el área de Desarrollo Sostenible como desde el Consorcio MásMedio".

Así, del 15 al 26 de agosto, Gateando llevará tres largometrajes internacionales, seis cortometrajes, que entran a concurso, debates tras las proyecciones, el encuentro Gastrocine, observación de estrellas, entrega de premios y la actividad, impulsada, precisamente por el Consorcio de la diputación MásMedio, de limpieza de las márgenes del río Árrago a su paso por Hernán Pérez.

Como novedad, el Premio al Mejor Cortometraje será decidido por el público, de modo que desaparece el jurado, ha indicado Sergio Cordero. Los otros premios son el Premio Gateando 2025 a la Conservación del Medioambiente, Premio "Terraconti" a la Sostenibilidad, Premio "La Escuela del Bosque" a la Sensibilización y Divulgación del Mundo Natural y Premio "MásMedio" al Tratamiento del agua.

Por su parte, el alcalde de Santibáñez el Alto ha incidido en la importancia de un festival como este que, a través del arte, del cine, contribuye a defender la tierra.

"A veces se piensa que hay que educar en el medioambiente a las personas que viven en ciudades porque están un poco más desvinculadas de la naturaleza, pero yo creo que los pueblos también tenemos que reeducarnos en los valores de protección del patrimonio natural, porque a veces estamos acostumbrados a ciertas cosas mal hechas, así que es especialmente importante este aspecto de Gateando", ha reconocido.