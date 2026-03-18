El Festival de Mérida ofrecerá nueve obras con Lydia Bosch, Pepe Viyuela, Fernando Tejero o Miguel Ángel Muñoz

Foto de familia de la presentación de la programación del Festival de Teatro Clásico de Mérida - JAVIER CINTAS/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ofrecerá en su 72 edición, del 3 de julio al 30 de agosto, nueve espectáculos en el Teatro Romano de Mérida, que tendrán como protagonistas a Lydia Bosch, Pepe Viyuela, Fernando Tejero, Miguel Ángel Muñoz, Carlos Sobera o Juana Acosta, entre otros.

El director del certamen, Jesús Cimarro, ha presentado la programación de la edición de 2026 que tiene por lema 'Clásicos del pasado, emociones del presente' y que busca, además de cautivar a quienes ya sienten la pasión por el teatro clásico, despertar "curiosidades" y el interés de nuevos espectadores.

Cimarro ha estado acompañado por la consejera de Cultura en funciones, Victoria Bazaga, y la alcaldesa de Mérida en funciones, Carmen Yáñez, junto a parte de los actores, actrices, directores y miembros de las compañías que pondrán en escena las obras en diferentes espacios escénicos de la capital extremeña, de la región y también en Madrid.

Así, a las funciones en el milenario Teatro Romano, se suman las siete obras que se pondrán sobre la escena del Teatro María Luisa de Mérida, además de las que se representarán en las extensiones del festival en Madrid, Medellín, Regina y Cáparra.

Otra parte importante del Festival de Mérida serán las conferencias y encuentros, la programación de 'Agusto en Mérida', los pasacalles, el teatro infantil, el ciclo 'Cinema Aestas', las exposiciones y, como novedad este año, destaca el taller de entrenamiento actoral y el Premio Odiseo y Penélope, cuya obra ganadora será representada en la edición de 2027.

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