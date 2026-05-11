El Festival de Teatro de Alcántara volverá a contar con una propuesta escénica protagonizada por personas ciegas

Momento de la representación de la obra 'Las gracias mohosas' - ONCE

CÁCERES, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La ONCE y el Festival de Teatro Clásico de Alcántara (Cáceres) han renovado su convenio de colaboración para favorecer la presencia de una propuesta escénica protagonizada por intérpretes ciegos o con discapacidad visual dentro de la programación de la edición 40ª del certamen, que se celebra en dicha localidad cacereña del 1 al 9 de agosto.

Los encargados de rubricar este acuerdo han sido la directora del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, Rocío Montero, y el director ejecutivo de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez, en presencia del director general adjunto de Servicios Sociales de la ONCE, Andrés Ramos.

La ONCE asumirá el apoyo y la coordinación artística del espectáculo 'Las gracias mohosas', de Feliciana Enríquez de Guzmán, representado por la compañía Samaruc Teatre, de Valencia, perteneciente a una de las agrupaciones teatrales apoyadas por la ONCE y formada por personas ciegas y con discapacidad visual.

La representación está prevista para el 3 de agosto en el escenario instalado en la Plaza de España de Alcántara.

El director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE ha destacado el objetivo de normalización y de inclusión que persigue el acuerdo.

"Desde la ONCE trabajamos para que la cultura sea un espacio verdaderamente accesible e inclusivo, donde todas las personas puedan participar activamente. Este acuerdo con el Festival de Alcántara nos permite seguir visibilizando el talento de los intérpretes ciegos y demostrar que la inclusión no solo es necesaria, sino también enriquecedora para las artes escénicas y para la sociedad en su conjunto", ha dicho Ángel Luis Gómez.

Para la directora del festival, la renovación de este convenio es un paso más en el compromiso por acercar Alcántara a todos los públicos y hacer que el festival sea "más inclusivo", señala en nota de prensa la ONCE.

"Apostamos por un festival inclusivo, sensible y comprometido con la accesibilidad, en el que el teatro sea una herramienta para compartir, emocionar y derribar barreras", ha dicho.

La directora del festival ha concluido señalando que quieren que el teatro llegue "a todas las personas" y que Alcántara sea un espacio para "visibilizar talento, diversidad y participación".

SAMARUC TEATRE

Así, la compañía Samaruc Teatre nace en Valencia en 1992 como un taller de teatro impulsado por personas con ceguera o discapacidad visual, en su mayoría afiliadas a la ONCE.

En 1997 da el salto a compañía teatral y participa en la VI Muestra de Teatro ONCE con Escuela de mujeres de Molière, marcando el inicio de una sólida trayectoria escénica.

Desde entonces, la compañía ha estrenado montajes de muy diversa envergadura y estilo, abordando tanto textos clásicos como contemporáneos.

En 2007, Begoña Sánchez asume la dirección de la compañía, etapa en la que Samaruc Teatre consolida su identidad artística con adaptaciones y montajes de gran diversidad temática y estética.

A lo largo de su trayectoria, Samaruc Teatre ha combinado su presencia en teatros de la Comunidad Valenciana y del resto de España con una intensa labor pedagógica e inclusiva, llevando el teatro a centros de educación secundaria y residencias de mayores. Este compromiso artístico y social ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones.