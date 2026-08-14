Los festivos locales en Mérida en 2027 serán el 13 de mayo por Emerita Lvdica y el 10 de diciembre, día de Santa Eulalia

Archivo - La mártir Santa Eulalia, patrona de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado la propuesta de festivos locales para el año 2027, que serán el jueves 13 de mayo, coincidiendo con la celebración de Emerita Lvdica, y el viernes 10 de diciembre, con motivo de la festividad de Santa Eulalia, patrona de Mérida.

"El Ayuntamiento mantiene así su apuesta por vincular los días festivos locales a dos de las celebraciones más representativas de la identidad, la historia y las tradiciones de la ciudad", ha señalado la delegada de Festejos, Ana Aragoneses.

La elección del jueves 13 de mayo permitirá que Mérida viva una de las jornadas centrales de Emerita Lvdica como día festivo local, lo que favorecerá la participación de la ciudadanía en una celebración que "cada año convierte a la ciudad en un gran escenario de recreación de su pasado romano".

Emerita Lvdica se ha consolidado como una de las "grandes citas" del calendario festivo, cultural y turístico de Mérida e implica a asociaciones recreacionistas, colectivos, establecimientos y ciudadanía, además de atraer durante esos días a numerosos visitantes, ha destacado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Por su parte, el viernes 10 de diciembre volverá a ser festivo local coincidiendo con la celebración de Santa Eulalia, patrona de Mérida y "una de las señas de identidad históricas, culturales y religiosas más importantes de la ciudad".

"Ambas fechas representan dos elementos esenciales de la identidad emeritense: nuestro legado romano y nuestra tradición eulaliense, además de constituir dos acontecimientos con una importante participación ciudadana y una notable repercusión turística y económica", ha añadido la delegada municipal.