La Fiesta del Jarramplas de Piornal (Cáceres) protagoniza el cupón de la ONCE del próximo martes

Presentación del cupón de la ONCE ilustrado con la Fiesta de Jarramplas - ONCE

MÉRIDA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta del Jarramplas de Piornal (Cáceres) protagonizará el cupón de la ONCE del próximo martes, 20 de enero.

El delegado de la ONCE, Fernando Iglesias, y el alcalde de Piornal, Javier Prieto, han presentado este cupón en la Casa de la Cultura de la localidad, donde se encuentra el Museo de Jarramplas.

Así, cinco millones de cupones difundirán esta tradición que se celebra los días 19 y 20 de enero, y en la que una persona se disfraza de Jarramplas, una especie de demonio ataviado con un traje lleno de cintas de colores. Mientras recorre las calles, es recibido por los vecinos y visitantes por una lluvia de nabos.

Su origen no está documentado, aunque dice la leyenda que Jarramplas era un ladrón de ganado. Los vecinos del pueblo, hartos de sus robos, decidieron castigarle lanzándole verduras, recuerda en nota de prensa la ONCE.

El día 19 sale, junto al mayordomo, a visitar algunas casas para recoger alimentos para la comida del día 20. Sobre las 12,00 horas hace su primera salida, con su máscara y su tamboril. Es recibido con lanzamiento de nabos. Por la tarde se repite la escena.

El 20 de enero, tras la procesión en honor de San Sebastián, se sortean las Andas para entrar al Santo en la iglesia. Tras la misa, Jarramplas se prepara para salir y realizar su recorrido, tocando el tambor y recibiendo el impacto de lo nabos, algo que dura lo que aguante El Jarramplas. Por la tarde, tras otra salida, se esconde en casa del mayordomo de la fiesta.