Figaredo (Vox) invita a Feijóo a presentar una moción de censura "ya" en lugar de convocar movilizaciones

CÁCERES, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Economía de Vox, José María Figaredo, ha invitado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura "ya" en lugar de convocar movilizaciones porque "lo que hay que hacer es hacer frente" al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, y no manifestaciones "de domingo" para luego "irse a tomar el aperitivo".

Así ha respondido al anuncio realizado por Feijóo, que ha convocado una concentración este domingo en Madrid contra el Gobierno, ya que, según ha dicho, no pueden permanecer "impasibles" ante los casos de corrupción que están conociendo.

"No tiene ningún sentido convocar movilizaciones mientras en Europa mantienen todos los acuerdos con el Partido Socialista. No tiene ningún sentido mantener movilizaciones mientras aquí en España se reparten los cargos, las comisiones, el Consejo General del Poder Judicial u otras cuestiones con el Partido Socialista. No tiene ningún sentido convocar manifestaciones cuando en el Congreso de los Diputados no presentan una moción de censura de una puñetera vez", ha espetado el diputado nacional de Vox.

Figaredo, que ha visitado este jueves Cáceres para participar en un acto de precampaña de cara a las elecciones a la Asamblea de Extremadura del próximo 21 de diciembre, ha insistido en que lo que tiene que hacer el PP es "plantar cara" al PSOE y "ser una oposición real". "Tiene que romper todos y cada uno de los acuerdos que mantienen con el Partido Socialista, desde las ciudades autónomas hasta Bruselas y presentar una moción de censura ya", ha sentenciado.

PROTECCIÓN DE TESTIGOS PARA ÁBALOS Y KOLDO

Respecto a la decisión del Tribunal Supremo de enviar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza, el diputado de Vox ha indicado que el Gobierno "está hasta el cuello hundido en la corrupción" pero "tiene todavía brigadistas" en Bildu que "están dispuestos a aplaudirle, a defenderle y a justificar la existencia y el mantenimiento de este Gobierno por el mero hecho de permanecer en el poder y sacarle una tajada un poco más".

"Aquellos que quieren lo peor para los españoles son precisamente quienes sostienen al gobierno", ha dicho Figaredo que ha insistido en que el Gobierno está "hundido en la corrupción" y "lo único que pueden hacer los españoles decentes frente a este Gobierno es una posición total y frontal".

Por eso, ha insistido en que "no" se les pueda apoyar "nunca en nada". "Son unos mentirosos, son unos corruptos, son unos ladrones y lo que podemos hacer es una oposición frontal total contra el Gobierno. No se le puede apoyar ni defender ni una sola iniciativa que le permita aguantar en el poder ni un solo día más".

Así las cosas, Figaredo ha deseado "un juicio justo" para Pedro Sánchez, "sentado en un banquillo de los acusados", y para Ábalos y Koldo "un programa de protección de testigos para que puedan dar con auténtica libertad toda la información de la corrupción terrorífica de este Gobierno que, evidentemente, llega hasta el mismísimo presidente del Gobierno".

Figaredo ha hecho estas declaraciones minutos antes de presentar el programa económico y de vivienda para Extremadura en un acto en el que ha estado acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, y el senador Ángel Pelayo.