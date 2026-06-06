La Film Symphony Orchestra abre el Stone&Music Festival con un concierto de cine en el Teatro Romano de Mérida

Concierto de la Film Symphony Orchestra en el Stone&Music Festival de Mérida, a 5 de junio de 2026. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Romano de Mérida ha acogido esta noche el inicio de la XI edición del Stone & Music Festival con el esperado concierto de Film Symphony Orchestra (FSO), una de las formaciones sinfónicas más reconocidas del panorama nacional, que ha llegado a la capital extremeña con su espectáculo 'Toon Story'.

Los espectadores han disfrutado de un viaje musical por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine de animación. Un repertorio que ha recorrido los universos de Disney, Pixar, DreamWorks y Studio Ghibli a través de composiciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Bajo la dirección de Constantino Martínez-Orts, fundador y alma del proyecto, la Film Symphony Orchestra ha convertido el escenario del Teatro Romano en una experiencia "inmersiva" en la que música, cine, emoción y divulgación se han unido para acercar al público la riqueza artística de las grandes partituras cinematográficas. Todo ello acompañado con las voces de Anais Sancruz y Toni Dublet, según ha resaltado el Ayuntamiento de Mérida en un comunicado.

Durante el espectáculo han sonado obras de películas tan emblemáticas como 'El Rey León', 'La Bella y la Bestia', 'Aladdín', 'Toy Story', 'Los Increíbles', 'Cómo entrenar a tu dragón', 'Kung Fu Panda', 'Shrek', 'La Princesa Mononoke' o 'Pesadilla antes de Navidad'. Un recorrido musical que ha transitado por la aventura, la fantasía, la épica y la emoción, despertando recuerdos compartidos entre espectadores de todas las edades.

La actuación de Film Symphony Orchestra ha servido para inaugurar una nueva edición del Stone&Music Festival, reafirmando la apuesta del certamen por propuestas culturales capaces de conectar con públicos diversos en un entorno patrimonial excepcional.

Antes del inicio del concierto, el director del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, ha hecho entrega a Constantino Martínez-Orts de la 'Stone M', la estatuilla que el festival otorga a los artistas que participan en cada una de las ediciones del festival de música.