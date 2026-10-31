La Filmoteca de Extremadura proyecta en noviembre 21 películas, con especial protagonismo del FestCineQueer

Programación de la Filmoteca de Extremadura en la sede de Cáceres para noviembre de 2026. - FILMOTECA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Extremadura proyectará en el mes de noviembre en las salas de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia un total de 21 películas distribuidas en nueve ciclos, con especial protagonismo de FestCineQueer, de los derechos humanos y de la igualdad.

Así, mantiene su apuesta por un cine diverso, plural y de calidad, combinando obras clásicas con las propuestas más recientes del panorama cinematográfico internacional, producciones españolas y extremeñas, documentales y actividades educativas, que invitan a la reflexión sobre cuestiones sociales, históricas y culturales, según ha destacado la filmoteca en un comunicado.

El Festival Internacional de Cine LGTBI de Extremadura tendrá un hueco especial en la programación de este mes con la proyección de películas que abordan la diversidad afectiva y sexual, la identidad, la memoria, la igualdad y los derechos LGBTIQ+. Entre los títulos seleccionados figuran 'Cobijo', de Adrián Silvestre; '15 pruebas de amor', de Alice Douard; 'Follies', de Eric K. Boulianne; las películas de animación 'Tangles' y 'Jim Queen' y 'Narciso', de Marcelo Martinessi.

Además, y dentro del ciclo sobre el festival, la Filmoteca ha resaltado el protagonismo de las producciones extremeñas 'Este cuerpo mío', de Carolina Yuste y Afioco Gnecco, y 'Lo que hacíamos en las sombas', de Sara Moralo, que aportan miradas personales sobre la identidad, la aceptación y la memoria del colectivo.

LOS CICLOS

Por otro lado, el ciclo Cine y Derechos Humanos estará dedicado a la realidad palestina con la proyección de dos películas que abordan diferentes momentos históricos: 'Naza', documental dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, que examina la violencia ejercida contra la población civil en Gaza y los mecanismos que la hacen posible; y 'Palestina 36', de Annemarie Jacir, que reconstruye la resistencia árabe frente al mandato británico en 1936, ofreciendo una mirada histórica sobre los orígenes de un conflicto que continúa marcando la actualidad.

El ciclo Clásicos de Terror recupera 'El caserón de las sombras' (1932), dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff, una de las obras fundamentales del cine fantástico de los años treinta, que combina suspense y atmósfera gótica.

En el Foco Festivales, el público podrá descubrir 'La última ronda en Venecia', de Francesco Sossai, presentada en el Festival de Cannes, y 'Un taxi en Tokio', del realizador japonés Yôji Yamada; dos películas que desde diferentes registros exploran la amistad, la memoria y las relaciones humanas.

El ciclo Cine Latinoamericano presenta 'Ceniza en la boca', dirigida por Diego Luna y basada en la novela de Brenda Navarro, que aborda la inmigración, el desarraigo, la discriminación y la búsqueda de identidad a través de una joven mexicana que viaja a España para reencontrarse con su madre.

MEMORIA HISTÓRICA Y CINE Y MUJER

La filmoteca va a continuar, en noviembre, rememorando los 90 años de la Guerra Civil Española mediante la proyección de 'La bala', dirigida y protagonizada por Carlos Iglesias. La película aborda las heridas del pasado a través de una investigación familiar relacionada con la División Azul y la Segunda Guerra Mundial. La sesión de Cáceres contará con un coloquio posterior en el que participarán tanto el director, Carlos Iglesias, como los intérpretes extremeños Eloísa Vargas y José Vicente Moirón.

En las Proyecciones Especiales Fuera de Programa se presentará 'Cómo se hizo El gran buscador' y, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, se proyectará 'Pioneras. Solo querían jugar', dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz, una película que recupera la historia de las primeras futbolistas españolas que, durante los últimos años del franquismo, desafiaron las convenciones sociales para practicar un deporte considerado exclusivamente masculino.

FILMOEDUCA

La programación se completa con FilmoEduca, programa de educación cinematográfica de la Filmoteca de Extremadura, dirigido a centros educativos y desarrollado en sus cuatro sedes.

Para el alumnado de Infantil y Primaria se proyectará 'La rebelión de los cuentos', una divertida adaptación de los relatos de Roald Dahl que invita a revisar los cuentos tradicionales desde una perspectiva contemporánea.

Los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos podrán ver 'La Singla', de Paloma Zapata, dedicado a la extraordinaria historia de una bailaora sorda que revolucionó el flamenco. Tras esta proyección, la bailaora, docente y coreógrafa extremeña Fuensanta Blanco impartirá una clase magistral que acercará al alumnado la riqueza del flamenco y la importancia de la tradición flamenca extremeña.

Además, en la sede de Cáceres, se ofrecerá una sesión educativa especial de 'Pioneras. Solo querían jugar', acompañada de una charla sobre igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres.

CAMBIO HORARIO EN LA SEDE DE BADAJOZ

Por otro lado, la Filmoteca ha informado de que el horario del primer pase de las proyecciones en la sede de Badajoz será, a partir de ahora, a las 18,00 hora los martes y jueves, mientras que el segundo pase será a las 20,30 horas.

Igualmente, ha señalado de que, por una incidencia de seguridad informática que afecta a la página web de la Filmoteca de Extremadura, esta permanecerá temporalmente fuera de servicio hasta que se resuelva el problema y pueda garantizarse su funcionamiento con las debidas condiciones de seguridad.

Durante este periodo, la filmoteca continuará informando puntualmente de toda su programación, horarios, actividades especiales y posibles modificaciones a través de su perfil oficial en Instagram, Facebook y YouTube.