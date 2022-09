El fiscal superior de Extremadura defiende que determinadas víctimas no estén obligadas a declarar en juicio oral

La Memoria Anual 2021 de la Fiscalía de Extremadura constata un aumento de la actividad delictiva

CÁCERES, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha reivindicado este lunes un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner a las víctimas en el centro del proceso penal, y ha defendido que las víctimas de determinados delitos, como los sexuales, no estén obligadas a declarar en juicio oral para no tener que revivir de nuevo los hechos.

Montero ha defendido que "el proceso no debe ser un corsé, no es un fin en sí mismo ni debe constituir una carga ni un camino tortuoso". A su juicio, debe "transformarse en un instrumento al servicio de las víctimas", es el proceso "el que debe adaptarse a las víctimas y no al revés".

(Más información en Europa Press)