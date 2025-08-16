El fuego en Extremadura alcanza las 25.000 hectáreas arrasadas, con el incendio de Jarilla "totalmente descontrolado"

CÁCERES, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios que sacuden a la comunidad autónoma de Extremadura han provocado que alrededor de 25.000 hectáreas, con un perímetro de 310 kilómetros, ya se hayan visto arrasadas.

A ello se suma la preocupación especial del Ejecutivo autonómico ante la evolución del incendio de Jarilla (Cáceres) en la medida en que el mismo se encuentra "totalmente descontrolado", según ha lamentado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en declaraciones a los medios, tras la reunión del Cecopi celebrada en la noche de este sábado.

"Si algo nos preocupa, y lo que más, es este fuego de Jarilla, que está totalmente descontrolado y en manos de las condiciones meteorológicas", ha subrayado el consejero agregando que, en estos momentos, "ni siquiera hay capacidad de extinción en un 70 por ciento del incendio".

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE EVACUACIÓN

Ante la reactivación de este incendio, el Ejecutivo extremeño ha adoptado nuevas medidas, entre las cuales se encuentra la reciente evacuación "con carácter urgente e inmediato" de alrededor de 250 personas que se encontraban en la localidad cacereña de Rebollar.

Del mismo modo y, de manera preventiva, se ha pedido a los clientes del Balneario del Valle del Jerte que abandonen, de manera voluntaria, las instalaciones; mientras que quienes no deseen hacerlo deberán tener preparada una maleta por si "a lo largo de la noche" hubiera que hacerlo.

(Más información en Europa Press)