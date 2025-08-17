El fuego en Jarilla, "desbocado" por el norte y con riesgo de pasar a CyL, obliga a evacuar la zona periurbana de Hervás

La presidenta de la Junta, María Guardiola, junto al consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en el Puesto de Mando Avanzado del 112 en La Granja (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio de Jarilla, cuyo flanco norte se encuentra "absolutamente desbocado" y con el riesgo de entrar en Castilla y León, ha obligado a decretar la evacuación de la zona norte periurbana de la localidad cacereña de Hervás.

En concreto, se procede a evacuar Horcajo, El Orillar, La Manguilla y El Cabezo, según ha informado el Centro 112 de Extremadura a través de sus redes sociales y recoge Europa Press.

Cabe recordar que en la mañana de este domingo se ha ordenado la evacuación de Gargantilla, el Camping de Pinajarro y el Albergue Valle del Ambroz, estos últimos pertenecientes al término municipal de Hervás, localidad cuyo confinamiento también ha sido decretado en ese momento.

Al calor de los últimos datos dados a conocer por el Ejecutivo extremeño, la superficie calcinada por las llamas del incendio de Jarilla asciende a 9.000 hectáreas, con un perímetro de 100 kilómetros.

Además, el estado del flanco norte que, ha reiterado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, está "absolutamente desbocado" podría hacer que el fuego entre en Castilla y León, comunidad de la que, según los últimos datos, el incendio se encuentra a siete kilómetros del límite geográfico con Extremadura.

"La presidenta ha dado instrucciones en el Cecopi para que se informe a la comunidad vecina de Castilla y León de la evolución del incendio hacia su comunidad autónoma. Intentaremos que no sea así, pero con toda probabilidad va a ser así", ha advertido el consejero.