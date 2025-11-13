Fuente de Cantos y Hervás registran rachas de viento de 90 kilómetros por hora este jueves

MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Fuente de Cantos y la cacereña de Hervás han registrado rachas de viento de 91 y 90 kilómetros por hora, respectivamente, en la mañana de este jueves, 13 de noviembre.

Además, en la localidad cacereña de Tornavacas, las rachas de viento han alcanzado los 81 kilómetros por hora, y en el municipio pacense de Castuera, los 77 kilómetros por hora, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Europa Press.

En cuanto a las lluvias, las localidades más lluviosas de la región este jueves se encuentran en la provincia de Cáceres, como son Tornavacas, 17,6 litros por metro cuadrado recogidos, seguida de Hervás, con 12,6 litros, y Navalvillar de Ibor, con 11,8 litros por metro cuadrado.

Estos son los primeros efectos de la llegada de la borrasca 'Claudia' a la región, que ha provocado que el norte de la provincia de Cáceres se encuentren en alerta amarilla por lluvias hasta las 14,00 horas, cuando se activará la alerta naranja durante el resto de la jornada.

Además, toda Extermadura se encuentra en alerta amarilla por vientos, desde las 10,00 horas de este jueves y hasta la medianoche.