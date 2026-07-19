Fuentes de León ofrece este jueves una actividad para observar la luna y prepararse para el eclipse solar

Archivo - Imagen de la Luna - NASA - Archivo

MÉRIDA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fuentes de León va a ofrecer el próximo jueves, 23 de julio, una actividad para observar y conocer con más detalle el satélite de la Tierra, la Luna.

La actividad está programada para las 22,30 horas en la Plaza de Toros de Fuentes de León. Es gratuita, aunque está limitada a 30 plazas, por lo que es necesario inscribirse a través de la Oficina de Turismo de la localidad.

Durante una hora y media, los asistentes aprenderá todos los detalles acerca de este satélite, como sus fases, movimientos, paisajes y algunas de las historias que se han creado a su alrededor.

Así, la observación permitirá contemplar, con un telescopio, los cráteres, mares, montañas y grandes formaciones lunares, descubriendo así una Luna más cercana, espectacular y sorprendente.

Además, también se ofrecerán claves para el eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno cada vez más cercano y que merece ir preparando, señala la Oficina de Turismo de Fuentes de León en un comunicado.