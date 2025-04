Funcionarios de carrera de la Junta inician una recogida de firmas en rechazo al "regalo" del proceso de estabilización

MÉRIDA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de carrera de la Junta de Extremadura han iniciado una recogida de firmas en Change.org en rechazo al "regalo" que a su juicio supone el proceso de estabilización puesto en marcha por la Administración regional, ante el que muestran su descontento ya que "ha discriminado a los empleados públicos que mediante su esfuerzo y tesón han dedicado años de estudio y sacrificios" para obtener sus plazas.

Un proceso de estabilización ante el que los funcionarios de carrera de la Administración regional se sienten "pisoteados", y han visto "truncadas sus ilusiones por promocionarse en la Administración conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", señalan los funcionarios.

Ante esta situación, a través de esta recogida de firmas, que ya lleva cerca de 900, y de un escrito que han registrado esta misma semana en la Junta de Extremadura, estos funcionarios realizan tanto al director general de Función Pública, como a la consejera de Hacienda y a la presidenta de la Junta, unas peticiones que consideran "justas y necesarias" ante esta situación, entre las que se encuentran que el personal que entra por proceso de estabilización "no pueda participar en concursos ni de puestos base ni de puestos de estructura en al menos dos convocatorias", destacan en un comunicado.

También reclaman los funcionarios que no se puedan adjudicar puestos de estructura mediante comisiones de servicio, ya que, según señalan, "sin esta convocatoria de regalo, dicho personal no podría ni concursar ni conseguir puestos de responsabilidad, por no haber superado procesos selectivos ordinarios de oposición", acorde la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

También en esta reivindicación colectiva, los funcionarios de carrera quieren incidir ante la Junta de Extremadura en que el personal laboral fijo que ha conseguido mediante concurso de traslado sus plazas en 2023, "no han podido incorporarse a sus destinos ya que se ha priorizado el proceso regalo", lo que ha provocado que estos trabajadores "se tengan que desplazar a mas de 100 de kilómetros a diario durante estos años, por dicha desidia y abandono", apuntan.

Finalmente, lamentan estos funcionarios de carrera que "desconocen el paradero" de los sindicatos ante esta situación.