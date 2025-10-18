La Fundación Yuste lamenta la muerte de 'Mamma Erasmus', Premio Europeo Carlos V en 2016

CÁCERES, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pedagoga italiana Sofia Corradi, más conocida como 'Mamma Erasmus', galardonada con el Premio Europeo Carlos V en 2016, ha fallecido a los 91 años de edad en Roma, según ha lamentado este sábado la Fundación Yuste.

También ha lamentado su fallecimiento la presidenta extremeña, María Guardiola, quien en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, recogido por Europa Press, ha asegurado que "su legado vivirá en los millones de jóvenes que, gracias a su impulso, han podido aprender y construir juntos una Europa más unida".

Corradi estudió en la Graduate School of Law de Columbia, obteniendo el 'Master en Derecho Comparado'. Además, es graduada en Derecho, con honores, por la Universidad de Roma La Sapienza, y ha realizado investigaciones sobre el derecho a la educación como un derecho humano fundamental en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Academia de Derecho Internacional de La Haya y la London School of Economics.

La italiana recibió el Premio Carlos V el 9 de mayo de 2016 en un solemne acto presidido por el rey Felipe VI, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, por su trayectoria y "gran aportación y contribución al proceso de integración europea a través de la concepción y puesta en marcha de la iniciativa Erasmus", amén de su trabajo y desempeño en pro de la movilidad académica, apostando por los jóvenes estudiantes europeos como garantía del mañana y del futuro.

Durante su intervención en ese acto, Corradi reivindicó el valor del programa Erasmus, del que fue impulsora, como una de las iniciativas más poderosas para promover la integración europea, el entendimiento internacional y la paz. En este sentido, recordó, además, que el programa europeo no se limita al aprendizaje de idiomas ni a la excelencia académica, "sino que representa una experiencia vital transformadora que fomenta autonomía, responsabilidad, creatividad, solidaridad y apertura cultural".

