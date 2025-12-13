Gallardo aboga por una ley de agricultura familiar que "proteja" el relevo generacional y la "justicia" en los precios

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios en el mercadillo de Villanueva de la Serena (Badajoz) - PSOE DE EXTREMADURA

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a impulsar una ley de agricultura familiar que "proteja" el relevo generacional, contemple "justicia" en los precios y refuerce la sostenibilidad e innovación en el sector.

Lo ha hecho tras considerar que la agricultura familiar extremeña "está en riesgo" porque los precios no son justos y porque la misma "no tiene ayuda", algo que, ha advertido, se ve agravado por el hecho de que, a su juicio, al Ejecutivo regional encabezado por María Guardiola "no le ha interesado ayudar a la agricultura familiar".

"Está más pendiente de dar respuesta mediante la bajada de impuestos a esos grupos de inversión que vienen aquí a robarnos la riqueza y, en definitiva, a empobrecer a la población", ha reflexionado Gallardo en declaraciones a los medios este sábado, tras visitar el mercadillo de la localidad pacense de Villanueva de la Serena.

Calificando de "fundamental" el cumplir con la ley de la cadena alimentaria para que "realmente la agricultura tenga precios justos" y alertando de que si no hay un precio justo para los productores "difícilmente" se logrará que haya una agricultura "competitiva" y "sostenible", el socialista ha remarcado su intención de proteger a las familias que se quieren dedicar al sector, al tiempo que impulsa la innovación en el mismo.

((Más información en Europa Press))