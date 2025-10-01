Gallardo aborda con María Berrocal (CCOO) la necesidad de aplicar "cuanto antes" la reducción de jornada laboral

Reunión del secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y la nueva secretaria general de CCOO en la región, María Berrocal - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha subrayado este miércoles, 1 de octubre, la necesidad de aplicar "cuanto antes" la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que el Congreso rechazó a principios de septiembre con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Así lo ha planteado en una reunión de trabajo mantenida esta tarde en la sede regional del PSOE en Mérida con la nueva secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) de Extremadura, María Berrocal.

El encuentro, que ha servido como presentación tras la elección de la nueva representante sindical, ha girado en torno al "avance" en los derechos de los trabajadores que supone revisar la jornada laboral tras más de 40 años sin modificaciones.

Una medida avalada por Europa y que representa "un éxito del diálogo social y el consenso", explica en nota de prensa el PSOE regional, que añade que Gallardo ha lamentado que, como "siempre" que se trata de ampliar derechos laborales, el PP y la ultraderecha se han opuesto.

"Dijeron no a la reducción de la jornada, como antes votaron no a la subida del salario mínimo interprofesional (que ha beneficiado a 70.000 extremeños y extremeñas, el 20 por ciento de los asalariados de la región), dijeron no a la revalorización de las pensiones (que supone una subida para 232.000 pensionistas en Extremadura) y dijeron no a la reforma laboral, que ha dado estabilidad a más de 80.000 trabajadores y trabajadoras en la región", ha apuntado.

En la reunión también se han abordado otros asuntos "prioritarios", como la necesidad de "mejorar" y "reforzar" la Formación Profesional (FP) para que sea una salida "eficaz" contra el desempleo y se ajuste a las necesidades de los distintos sectores productivos.

Asimismo, se ha tratado el reto de garantizar el acceso a una vivienda "digna" para los jóvenes, condición "indispensable" para desarrollar un proyecto de vida en Extremadura y frenar el despoblamiento rural, junto a la creación de empleo "estable".

PREOCUPACIÓN POR EL CIERRE DE ALMARAZ

Otro de los temas centrales del encuentro ha sido el futuro de la Central Nuclear de Almaraz.

Así, el PSOE de Extremadura ha trasladado al sindicato su "preocupación" por el "cierre2 de la planta, y ha señalado la "negativa" de las empresas propietarias "a sentarse, al menos, a negociar su continuidad".

"Lamentablemente, las tres compañías no han atendido el requerimiento del PSOE para solicitar una reunión formal con el Gobierno que permita abrir el debate sobre la prórroga de la actividad de la central", ha apuntado Gallardo, quien ha advertido de que este "cierre" tendrá un impacto "muy negativo" en el empleo de la zona.

Además, ha criticado la actitud del Gobierno regional de María Guardiola, "más centrado en protestar ante Madrid que en exigir corresponsabilidad a las empresas y, sobre todo, en trabajar por una alternativa real de empleo en Campo Arañuelo".

Gallardo ha recordado que la "política de brazos caídos" del Ejecutivo autonómico ha provocado que la gigafactoría siga "bloqueada", que no se haya impulsado "ningún nuevo proyecto en la zona", y que los "únicos" en marcha sean aquellos que el PSOE dejó "encarrilados" en la pasada legislatura.