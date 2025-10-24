Gallardo afirma que está "en disposición de hablar y ceder" en los presupuestos pero Guardiola "se niega a negociar"

VALDIVIA (BADAJOZ), 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que la presidenta de la Junta no puede trasladar la culpa "de su propio fracaso" en el acuerdo para los presupuestos, si bien ha insistido en que los socialistas están "en disposición de hablar y ceder", pero María Guardiola "se niega a negociar con nadie".

En declaraciones a los medios de comunicación en Valdivia, ha sostenido que "la responsabilidad y la culpa" de que no haya presupuesto es de Guardiola, quien "se ha hecho una moción de censura" a tenor de las tres enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de presupuestos para 2026 presentado por la Junta de Extremadura.

Para Gallardo, "la única responsable" en el caso de que haya elecciones en la región "se llama María Guardiola", pero en todo caso ha reiterado que están "preparados" porque "siempre" lo está y porque "siempre ha sido el partido de gobierno en esta región".

"Por lo tanto, si Guardiola es tan irresponsable como para convocar elecciones, los extremeños tendrán una oportunidad de recuperar lo que tuvieron, que es la estabilidad, que son las políticas sociales reforzadas y que es el derecho de los trabajadores y de las clases medias de esta comunidad", ha aseverado, para destacar que "sobre todo, y lo más importante" van a tener la oportunidad de que "se abandonen esos privilegios de los poderosos".

(Más información en Europa Press)