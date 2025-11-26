Gallardo se compromete a retomar y licitar el regadío en Tierra de Barros en los primeros seis meses de gobierno

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en una imagen de archivo - PSOE EXTREMADURA

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a retomar y licitar el proyecto de regadío en Tierra de Barros en los primeros seis meses de gobierno si los extremeños le dan su confianza en las próximas elecciones del 21 de diciembre.

Así, en una reunión con miembros de la Comunidad de Regantes Tierra de Barros, en Almendralejo (Badajoz), Gallardo les ha pedido que no disuelvan la comunidad hasta que no se celebren los comicios autonómicos el próximo mes.

"He venido a comprometerme a que a partir del 22, cuando sea presidente de la Junta de Extremadura, vamos a retomar el proyecto y lo vamos a licitar. Y además lo vamos a licitar en los primeros seis meses de gobierno", ha asegurado.

De este modo, ha Miguel Ángel Gallardo ha aseverado que hay "posibilidades de hacerlo", ya que se cuenta con la declaración de impacto ambiental y la reserva de agua en vigor y, "fundamentalmente", ha reconocido, porque se tiene la "voluntad de hacer este proyecto".

Así, ha reconocido que dicha iniciativa "nunca debió de quedarse atrás", ni "desecharse" porque es el "mejor proyecto desde el punto de vista agrario" ya no solamente para la zona de Tierra de Barros sino para el conjunto de la región.

En declaraciones a los medios tras la reunión con la comunidad de regantes, Gallardo ha incidido en que el PSOE quiere poner en marcha aquellos proyectos que son "tractores para Extremadura", toda vez que su objetivo es que la región ofrezca oportunidades a los jóvenes.

"La única posibilidad de que los jóvenes en Tierra de Barros se puedan dedicar a la agricultura es tener suelo fértil, que lo tienen, pero que además ese suelo fértil sea regado con agua que permita tener un cultivo sostenible en el tiempo y más con el cambio climático", ha precisado.

