Gallardo se compromete a retomar el proyecto 2+1 para la carretera Zafra-Jerez y a impulsar un bono único de transporte

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios en el mercadillo de Zafra (Badajoz) - PSOE DE EXTREMADURA

ZAFRA (BADAJOZ), 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a recuperar el proyecto 2+1 para la carretera Zafra-Jerez, así como a impulsar un bono único de transporte en la región en aras de una facilitar el acceso a "servicios, empleos y oportunidades" sin abandonar los municipios.

Tras lamentar "lo mal que ha tratado", a su juicio, el Ejecutivo autonómico encabezado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a localidades como la de Zafra (Badajoz), el candidato socialista ha reivindicado a esta opción del 2+1 como una vía que supondrá mayor seguridad, mejores condiciones de competitividad y un estímulo para el desarrollo industrial y el empleo.

"Cuando Guardiola llegó al Gobierno se encontró una proyecto ya hecho de una carretera 2+1. Era un proyecto para licitar y decidió pararlo porque le parecía poco y quería hacer una autovía" ha afeado Gallardo este domingo en declaraciones a los medios en Zafra, donde ha visitado el mercadillo de la localidad, agregando seguidamente que "dos años y medio después no solo no hay 2+1 sino que tampoco hay autovía".

