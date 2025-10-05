Gallardo lamenta que "se va un pedazo" de la historia extremeña y convoca cinco minutos de silencio en recuerdo a Vara

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara junto al líder de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo
Europa Press Extremadura
Publicado: domingo, 5 octubre 2025 10:43

   MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha lamentado el fallecimiento del exmandatario autonómico Guillermo Fernández Vara, a quien ha recordado como "figura clave" en la historia de su formación y de la propia autonomía, a la par que ha convocado cinco minutos de silencio como homenaje.

   "Hoy sentimos un dolor inmenso. Con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años como presidente de la Junta de Extremadura y toda una vida dedicada a servir a su tierra", ha expresado el líder de los socialistas en la región a través de un comunicado.

   Destacando que la "entrega y compromiso" de Vara "hicieron posible una segunda gran transformación" de la región, tras los primeros años de autonomía, Gallardo ha llamado a la militancia a guardar a las 20,00 horas de este domingo cinco minutos de silencio a las puertas de las casas del pueblo.

   "Os pido a todas y todos que lo secundemos unidos, como él siempre nos enseñó a estar: juntos en los momentos más importantes de nuestra historia", ha subrayado el socialista.

    A su vez, la formación ha declarado tres días oficiales de luto y suspendido toda su actividad pública en ese tiempo, en "sentido homenaje" al expresidente extremeño y exsecretario general del PSOE regional durante 16 años, fallecido este domingo tras una larga enfermedad.

