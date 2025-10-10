Gallardo mantiene "absoluta disposición" para negociar los PGEx sin líneas rojas y con medidas para aumentar derechos

El presidente del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en la Asamblea, Miguel Ángel Gallardo, mantiene la "absoluta disposición" de su formación de negociar con la Junta de Extremadura los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 sin "líneas rojas" por ninguna de las partes, pero planteando propuestas que sirvan no para recortar derechos sino para aumentarlos.

Así, con las medidas ya planteadas y "aceptadas" en la negociación de los PGEx 2025 por parte del PSOE como "punto de partida", ha lanzado una serie de propuestas con las que su partido pretende aprovechar "al máximo" las transferencias que el Gobierno central ha puesto a disposición de Extremadura para que los más de 8.600 millones con los que contarán las cuentas regionales de 2026 "se conviertan" en servicios públicos de "calidad", en empleo para los jóvenes, y en medidas en sanidad, educación, vivienda y sostenibilidad que "beneficien" a los ciudadanos.

"El PSOE está dispuesto a negociar hasta el final, pero necesitamos seriedad, rigor, transparencia y compromiso real", ha espetado este viernes en Mérida en rueda de prensa Miguel Ángel Gallardo, quien ha remarcado que "tener presupuesto o no en Extremadura sólo y exclusivamente dependerá de la voluntad del Gobierno de Guardiola".

Con ello, ha añadido que el PSOE "dialogará siempre, siempre, sin descanso para alcanzar unos presupuestos que sean justos, que sean realistas y que respondan a las necesidades de los extremeños".

Así, tras insistir en que en la negociación de los PGEx 2026 el PSOE no plantea "líneas rojas" pero sí "propuestas", ha desgranado algunas de ellas, como por ejemplo en materia fiscal, ya que a su juicio "hay margen presupuestario" para articular un sistema "mucho más justo".

De este modo, el PSOE propone a la Junta la recuperación del impuesto de Patrimonio "porque somos ya la única comunidad de toda España que ha eliminado este impuesto" y es una "verdadera injusticia social"; plantea bonificar al cien por cien los comedores escolares y aulas matinales porque la educación "debe avanzar"; y propone rebajar al 50 por ciento la ITV de todos los vehículos de forma universal.

Gallardo, igualmente, propone en la negociación de los PGEx 2026 "ajustar" el tramo autonómico del IRPF subiendo medio punto a quienes superan los 80.000 euros de renta; así como la articulación de pactos en materia de juventud y de emergencia climática; y "recuperar" la ayuda en cooperación, entre otras medidas.

(((Más información en Europa Press)))