Gallardo se muestra "seguro" de habrá prórroga para Almaraz y critica el "ambiente tóxico" de Guardiola en este tema

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha mostrado "seguro" de que el Gobierno central "va a prorrogar" la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz, y ha lamentado el "ambiente tóxico" generado por la 'popular' María Guardiola alrededor de esta cuestión.

"Hoy puedo decir con orgullo, con satisfacción, que la central nuclear estoy convencido de que se va a prorrogar, se va a prorrogar porque hay un compromiso del Gobierno de España, pero sobre todo ya hay una petición de las empresas", ha espetado Gallardo, quien ha ahondado en que "si no ha habido antes una prórroga ha sido porque las empresas han esperado al último día para hacer esa prórroga".

En este sentido, se ha mostrado "convencido" de que el Gobierno central "va a prorrogar" la vida útil de dicha instalación nuclear extremeña; al tiempo que ha anticipado que si logra ser presidente de la Junta tras las elecciones del 21 de diciembre trabajará para que haya una "alternativa real" a la central de Almaraz para que cuando en 2030 "apague definitivamente su actividad" exista una "alternativa" a la misma en Campo Arañuelo.

"La clave está ahora en qué vamos a hacer a partir de ahora que tenemos el cronómetro a cero, que tenemos la posibilidad de buscar alternativas a la nuclear para que con el año 2030, cuando apague definitivamente su actividad, tengamos una alternativa", ha sentenciado el candidato socialista, quien ha señalado que si logra ser presidente de la comunidad trabajará para que la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata "venga" y se convierta en "alternativa real" a la Central Nuclear de Almaraz.

De este modo se ha pronunciado este lunes en Mérida Miguel Ángel Gallardo en respuesta a unas declaraciones de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en las que ésta ha instado al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, a "dejar de dar vueltas" y publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz.

Así, en declaraciones con motivo de una visita al solar donde se construye el Hogar de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida, a preguntas de los medios el socialista ha remarcado que a su juicio una de las "claves" del "fracaso" de María Guardiola ha sido "la confrontación, el enfrentamiento" con el Gobierno de España sobre Almaraz, toda vez que la 'popular' "ha creado un ambiente ficticio y tóxico frente a la central nuclear".

