El PSOE extremeño ofrece estabilidad a Guardiola con cuatro pactos que cambien el "rumbo" que le marca Vox

MÉRIDA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha ofrecido cuatro pactos a María Guardiola con el ánimo de darle la estabilidad necesaria para cambiar el "rumbo" de sus políticas sustituyendo a Vox como socio preferente los dos años que le restan de mandato para evitar una "legislatura perdida" que la región "no puede permitirse".

Pactos que Extremadura necesita "con urgencia" en materia de juventud, para proteger los servicios públicos, también los derechos de la ciudadanía, y para proteger la democracia, según ha detallado el líder de los socialistas extremeños en su intervención con la que ha comenzado este viernes la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región.

"Si a mitad de legislatura sus señorías del Partido Popular han comprendido que esta tierra necesita otro rumbo, aquí encontrará al PSOE dispuesto a arrimar el hombro", ha ofrecido Gallardo a Guardiola, a quien ha acusado, tras escuchar su discurso de este pasado jueves, de vivir en una "burbuja", en un "decorado" que le impide ver la "Extremadura real".

Gallardo ha comenzado su intervención reconociendo que su presencia en el Parlamento regional les "incomoda" a los diputados de la derecha, pero ello, ha advertido, no le "intimida". "No he venido a hacer amigos", ha espetado.

Así, ha llegado al la Cámara regional con "una visión clara de lo que está pasando, una denuncia firme de lo que no se está haciendo y también una alternativa clara y seria para Extremadura".

En este marco, ha ofrecido sus pactos, no sin antes recordar que "hace dos años el Partido Popular perdió las elecciones, pero ganó la investidura", algo que no cuestiona y por lo que "nunca" la llamará "okupa", pero "su alianza con la ultraderecha no ha sido un gesto de estabilidad, ha sido un error político de gran calado para esta tierra, que le perseguirá siempre".

Así, le ha recordado sus propias palabras durante la negociación de la investidura, al señalarle que ha "entregado el timón de esta región a quienes niegan la violencia que sufren las mujeres, deshumanizan a las personas migrantes y tiran a la papelera la bandera de las personas LGTBI".

Este "pacto de la papelera", ha remarcado, le ha servido a Guardiola "para tener poder, sí, pero no para construir región", ha añadido Gallardo, quien en este punto se ha dirigido a los "ciudadanos moderados de centro-derecha, a quienes confiaron en el PP esperando una gestión responsable", para ofrecer la estabilidad que necesita Guardiola para cambiar el "rumbo" en lo que queda de legislatura.

