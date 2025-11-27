Gallardo percibe en Extremadura "ánimo de cambio" y está "convencido" de que el PSOE va a volver a gobernar

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, junto a miembros de su equipo en el desayuno informativo con medios de comunicación en Mérida - EUROPA PRESS

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, percibe en la región "ánimo de cambio", y se muestra "convencido" de que los extremeños van a decidir "volver" al "Gobierno progresista" en la comunidad después de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

Tras hacer un balance "muy positivo" de la precampaña que está siguiendo, ha indicado que está percibiendo en la sociedad extremeña un "ánimo de cambio" que "probablemente va a sorprender mucho al Gobierno del PP", y se ha mostrado "convencido" de que tras el 21D va a regresar a la comunidad la "estabilidad" con el PSOE.

Así, ha indicado que está "convencido" de que "lo que intentó ser un chantaje a los extremeños" con una "convocatoria programada y elaborada desde Madrid" de elecciones va a ser una "sorpresa" para la 'popular' María Guardiola; y ha añadido que a su juicio, además, el 21D "es una oportunidad para recuperar la Extremadura valiente, la Extremadura ambiciosa, la Extremadura que quiere realmente ser respetada".

De este modo, en un desayuno informativo mantenido con los medios de comunicación este jueves en Mérida, Gallardo ha indicado que está recibiendo de la sociedad y los colectivos con los que se está reuniendo planteamientos y reivindicaciones que le impulsan a "trabajar más para el cambio", porque --incide-- "se muestra claramente en sus reflexiones y en sus quejas la grave situación que está viviendo la sanidad", entre otros sectores en la comunidad.

