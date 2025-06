Gallardo presentará su "modelo alternativo" en el Debate del Estado de la Región en el que no espera "nada" de Guardiola

MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presentará en el Debate sobre el Estado de la Región su "modelo alternativo" al Ejecutivo de María Guardiola, de quien los socialistas no esperan "nada" de una presidenta de la Junta que ha "incumplido" sus compromisos, tanto los electorales de hace dos años, como los adquiridos hace un año en esta misma cita parlamentaria.

Así lo ha avanzado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, durante su comparecencia tras la Junta de Portavoces, donde ha avanzado que su grupo presentará propuestas de resolución que van a ir "pegadas al territorio" y a la "realidad de Extremadura" y que "responden a los problemas" de los extremeños, con el objetivo de "cambiar el rumbo" de la comunidad autónoma.

Y es que, ha aseverado, de María Guardiola no esperan "nada, porque lamentablemente no tiene nada que ofrecer a Extremadura", ha señalado Álvarez de quien "mintió para convertirse en presidenta y que volvió a mentir hace un año presentando una serie de compromisos que hoy sabemos perfectamente que no ha cumplido".

"Lo que vaya a anunciar este jueves para nosotros no tiene ninguna relevancia puesto que quien anuncia y no cumple, quien no tiene palabra, quien no se compromete con cumplir sus promesas, nada se puede esperar", ha enfatizado.

Un mandato de dos años "perdidos para Extremadura", que tiene un Gobierno que "no hace nada, un Gobierno que no tiene nada que ofrecer y un Gobierno del que no esperamos nada el próximo jueves en el debate del Estado de la región", ha insistido.

Por el contrario, los socialistas acudirán "ilusionados, motivados y comprometidos" con buscar "alternativas a los problemas de Extremadura", con su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, liderando la presentación de ese "modelo alternativo socialista".

