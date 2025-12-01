Gallardo promete 40 millones anuales para el Fondo de Cooperación Municipal tras el "azote" de Guardiola a lo rural

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a los medios en Villanueva de la Vera (Cáceres) - PSOE DE EXTREMADURA

VILLANUEVA DE LA VERA (CÁCERES), 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido si logra acceder al poder tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre a dotar el Fondo de Cooperación Municipal con más de 40 millones de euros anuales para equilibrar el mundo rural y el urbano, y promover oportunidades en los pueblos.

Así, ha remarcado su "compromiso claro" con el municipalismo y con las políticas que tienen que ver con la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, para lograr el "equilibrio" entre el mundo rural y el urbano en la comunidad.

"Los ayuntamientos son la base esencial de la fortaleza de una comunidad y también son la base esencial para encontrar ese equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano. Nuestro compromiso con el municipalismo es claro, el reforzamiento de las políticas que tienen que ver con la innovación, con la tecnología y con la sostenibilidad", ha espetado.

En declaraciones a los medios con motivo de una visita este lunes en Villanueva de la Vera (Cáceres) al Centro de Innovación La Vera Campo Arañuelo Innovation Hub, ha apuntado también su intención de "impulsar un nuevo tiempo" en el que se vuelva a tener una "mirada" hacia el mundo rural, el talento joven en los pueblos y la promoción de oportunidades.

Ello tras los dos año y medio de gobierno de la 'popular' María Guardiola en Extremadura en los que ésta a su juicio ha supuesto "un azote permanente para el mundo rural".

