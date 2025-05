Gallardo renuncia como presidente de Diputación de Badajoz, con "nostalgia" y el compromiso "intacto" por la región

BADAJOZ, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha presentado este viernes, día 30, su renuncia a este cargo en la institución provincial, ante lo que se ha querido dirigir a los diputados, "compañeros", con el "corazón lleno de gratitud de orgullo y también de emoción" así como de "nostalgia", porque después de una década en dicha presidencia "llega el momento de cerrar una etapa inolvidable" de su vida política y personal.

"Me voy sí, pero no me alejo, mi compromiso con esta tierra sigue intacto, ahora desde la Asamblea de Extremadura porque como extremeño siempre estaré donde se me necesite", ha reafirmado Gallardo, quien ha señalado que "siempre" llevará "en la piel cada pueblo, cada rostro, cada historia compartida".

Según ha recordado, renunció al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena "y a la comodidad o el confort de una amplia mayoría absoluta", ha remarcado, para resaltar que renuncia a la presidencia de la diputación "siendo un gobierno que permite establecer justicia social a lo largo y ancho de la provincia".

"Y lo hago para estar en la oposición, y desde la oposición contribuir a una Extremadura mejor", ha destacado Gallardo durante su intervención al inicio del pleno de la Diputación de Badajoz celebrado este viernes con mucha expectación de periodistas, cámaras y fotógrafos, y que incluía entre sus últimos puntos la toma de conocimiento de la renuncia presentada por el presidente de la institución.

Una renuncia que llega después de que este pasado jueves el también secretario general del PSOE de Extremadura tomara posesión como diputado autonómico de la Asamblea.

Tras la renuncia en el pleno, Gallardo ha sido sustituido por la actual vicepresidenta primera de la diputación, Raquel del Puerto, en calidad de presidenta en funciones y quien será la primera mujer que presida la institución en la historia, una vez se celebre el pleno de toma de posesión.

Gallardo se ha dirigido a ella para remarcar que con la misma ilusión que le trajo a la institución hace 10 años pasa "el testigo" a una "gran" compañera y mujer: "se que la diputación queda en buenas manos".

