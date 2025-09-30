Gallardo replica a Guardiola que "si quiere presupuestos, tiene que negociar y no chantajear" con elecciones

MADRID/ MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha replicado este martes a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que "si quiere presupuestos, lo que tiene que hacer es negociar y no chantajear" con convocar elecciones.

De esta forma ha reaccionado Gallardo, a preguntas de los periodistas este martes en Madrid, al anuncio realizado este pasado lunes por María Guardiola, en el que aseguraba que si no se aprueban los presupuestos de Extremadura para 2026, convocará elecciones.

Para Gallardo, este anuncio de la presidenta de la Junta supone "la constatación de un fracaso", y ha lamentado que en la reunión que mantuvo con los grupos parlamentarios para hablar de presupuestos "no se trasladaron números, no se trasladaron políticas", sino que se entregó "una carpeta con tres folios vacíos y un bolígrafo".

Así, ha considerado que Guardiola utilizó la reunión "como coartada para chantajear a los extremeños", ya que a su juicio "no puede una presidenta reunir a los grupos políticos para trasladarles que si no hay presupuesto va a convocar elecciones y además decirlo como una forma democrática de que hablen los extremeños".

