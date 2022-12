Gallardo sitúa la fusión de Don Benito y Villanueva como el acontecimiento "más relevante" de la legislatura

BADAJOZ, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado el proceso de fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena como el acontecimiento "más relevante" que se ha dado en esta legislatura, de la que ha recalcado igualmente proyectos como el plan de lucha contra la exclusión financiera o la red de electrolineras rápidas.

El también alcalde de Villanueva de la Serena se ha referido a dicho proceso de fusión durante su intervención en el tradicional desayuno de fin de año con los medios de comunicación, celebrado en 'El Hospital Centro Vivo', en el que ha resaltado cuestiones que han pasado en esta legislatura que son en su opinión "muy determinantes" y que "van a determinar realmente cómo va a ser Extremadura en el futuro".

Así, ha considerado de cara a la Extremadura del futuro que tiene que estar basada fundamentalmente en el empleo en el mundo rural porque "sin empleo no hay posibilidad", como también se tiene que ver la necesidad de crear "núcleos tractores", ante lo cual ha dicho que, "aunque esté feo decirlo" al ser "parte" de ese proceso como regidor villanovense, el proyecto social, económico y político "más importante" que se ha producido en esta legislatura en la comunidad ha sido la fusión de Don Benito y Villanueva.

"Un ejemplo que puede ser o no replicable para otros, pero que parte desde la voluntad, no desde la obligación del tiempo", ha agregado Gallardo, que ha sostenido que se trata del acontecimiento "más relevante" que se ha dado en esta legislatura y ha avanzado que a partir del mes que viene volverá a dar "noticias", dado que actualmente se trabaja en torno a la reformulación de lo que representan las haciendas locales, el patrimonio, los recursos humanos o el urbanismo, "esa parte que no se ve" porque lo están haciendo los técnicos.

Ante ello, ha incidido en que tendrán las conclusiones en 15 días y les permitirá "ya definitivamente" elevar el convenio de fusión, pero que ya es una "realidad" que, además, puede ser "replicable", como lo han sido también los cajeros, lo relacionado con Promedio o el proyecto 'Smart Energía'.

LA LEGISLATURA DE LA SUPERACIÓN

Para Gallardo, "ha sido la legislatura de la superación", entendida como "superación colectiva". "Es verdad que no ha sido fácil, es verdad que nos llevó a una profunda crisis económica, pero es verdad que también ha servido para que las instituciones europeas cambien la política" y "donde antes 'sálvese quien pueda', ahora 'o no salvamos todos o no se salvará nadie'", ha continuado.

Asimismo, ha remarcado que eso ha permitido también la cohesión en Europa sobre la necesidad de la reindustrialización y que una crisis "dura" que nos ha hecho "más humanos" permite igualmente buscar nuevos espacios de oportunidad en una tierra como la extremeña, que los tiene, ha asegurado.

En este punto, ha planteado que la digitalización y aceleración digital "estaba ahí", pero que la segunda ha venido como consecuencia de la necesidad de seguir funcionando como país, y ha apuntado que la primera permite una nueva forma de empleo, el teletrabajo, y que en la provincia hay un proyecto piloto en Guareña que se irá conociendo, ya que se presentará próximamente.

Un proyecto que está relacionado con "ese cambio" de que la concentración poblacional que se da en las grandes ciudades "empiece a abrirse hacia núcleos rurales", porque las oportunidades de poder trabajar desde estos últimos "sea una opción real" que "es verdad que ya lo está siendo", aunque también se debe facilitar y habrá un proyecto piloto, que ya se está desarrollando, y va a permitir que la gente pueda venir a Extremadura a teletrabajar y, con ello, la posibilidad de poder también vivir.

"GRANDES PROYECTOS ÚTILES"

Entre los "grandes proyectos útiles" de la legislatura, el presidente de la diputación ha recordado el proyecto de exclusión financiera, que permite que los pueblos en la provincia no se queden "sin algún tipo de entidad financiera", ya sea a través de un cajero automático o acuerdos que han posibilitado que no cierren las entidades, y ha sumado que este proyecto se ha "replicado" y que lo que está ocurriendo con los fondos que el Gobierno de España va a poner en marcha para los cajeros en el resto del país "tiene que ver con el modelo de la Diputación de Badajoz".

Otro proyecto subrayado por Gallardo son las electrolineras rápidas, una de las actuaciones "más laureadas" desde el punto de vista de reconocimientos públicos; como también ha destacado iniciativas como el Plan Cohesiona o el impulso de todo lo relacionado con llevar el concepto 'Smart City' a la provincia, uno de los elementos que les ha hecho ser "acreedores" de ese proyecto piloto en Guareña respecto a la aceleración digital y a las oportunidades que puede tener el teletrabajo.

EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y LOS TÓPICOS

Por otro lado, Gallardo ha reiterado el "firme compromiso" de la institución de contribuir "de alguna forma" y en colaboración con todos los sectores a que Extremadura "tenga siempre la mejor imagen", la cual también se construye desde los medios de comunicación y tras lo que ha destacado que la región ha avanzado "mucho" en los últimos años, de forma especial desde que "nos dimos ese documento consensuado que se llama Estatuto de Autonomía", que el próximo año cumplirá 40 años.

En este sentido, ha expuesto que se pueden tener "muchos tópicos" y "especialmente" aquellos que suelen trasladarse en los medios nacionales, y ha planteado que quiere aspirar a que "deje de ser sorpresa el venir a Extremadura", algo que "suele ser también otro tópico", y que todos tienen el deber de contribuir a "acabar con esos tópicos desde la autoestima": "no pensemos nunca que van a venir de fuera a regalarnos nada, sino que desde aquí tenemos que seguir reivindicando, pero fundamentalmente sabiendo que nuestras propias posibilidades las construimos nosotros".

En otro momento de su intervención ha citado el propio edificio 'El Hospital', y se ha sentido "orgulloso" de haber contribuido a que este céntrico espacio, en menos de un año, haya registrado datos - al contar con un contador de personas - como recibir 150.000 visitas y haya acogido unos 250 actos, a la vez que ha valorado que cree que "mereció la pena" y que hicieron "de la necesidad virtud" y les ha salido "bien".

Y es que, como ha recordado, algo que se había licitado y que iba a convertirse "en un coto privado" como el mercado gastronómico al que se aspiraba inicialmente, la crisis de la Covid "rompe esa posible adjudicación como consecuencia de la incertidumbre y el miedo". No obstante, desde la diputación se decidió "tirar hacia delante con el proyecto" y "hoy bajo ningún concepto a nadie se le ocurriría sacar a licitación la totalidad del edificio", de manera que "ahora" se puede utilizar más y de forma "más versátil".

Finalmente, ha incidido en que están en un proceso en torno a las necesidades que "todavía tiene", como las de contar con espacios de restauración y hostelería, y en que tienen que sacarse a licitación, aunque "el corazón principal de lo que representa la organización y actividades se las queda la diputación, precisamente para que siga siendo un centro vivo".