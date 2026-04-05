Los gastos en asistencia médica fueron una carga pesada para el 6,9% de los extremeños en 2025, frente al 5,6% de 2022

Archivo - Imagen de recurso de un hospital. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los gastos en asistencia médica, incluyendo médicos de familia o especialistas, fueron en 2025 una carga pesada para el 6,9% de las familias extremeñas, un porcentaje que aumenta frente al 5,6% de 2022. Sin embargo, se mantiene por debajo de 2017, cuando lo era para el 7,6% de los hogares extremeños.

Son datos recogidos en el módulo de salud que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como parte de su Encuesta de Condiciones de Vida. La media nacional muestra que estos gastos eran en 2025 una carga pesada para el 8,4% de los hogares españoles, por encima del 7,0% de 2022. También es superior al 7,2% que se registraba en 2017.

La estadística muestra también que, para el 24,1% de las familias extremeñas, este gasto en asistencia médica era una carga razonable, un porcentaje que baja frente al 31,5% de 2022, pero que se incrementa frente al 19,2% de 2017.

También se reduce el porcentaje de hogares para los que no suponen ninguna carga: el 63,9% así lo afirmaba en 2025, frente al 56,7% de 2022. No obstante, la proporción en 2017 era del 65,2%.

Además, hay un 5,2% que afirmaba en 2025 no haber utilizado o consumido este tipo de gastos, por debajo del 6,2% de 2022 y del 8,1% de 2017.

En cuanto al gasto en medicamentos, estos eran un gasto muy relevante para el 6,2% de los hogares extremeños, por encima del 5,0% de 2022. En toda España, el porcentaje era del 6,7% de hogares en 2025, reduciéndose ligeramente frente al 6,9% de tres años antes.

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