El géiser del lago del Rodeo de Cáceres da positivo en legionela y permanecerá sin funcionar

El ayuntamiento ha pedido al SES que reabra las fuentes públicas y el riego del citado parque

CÁCERES, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha confirmado que el géiser del lago del parque del Rodeo ha dado positivo por legionela pero no se ha podido determinar en los análisis llevados a cabo qué tipo de bacteria concreta, es por lo que no se puede asegurar que sea el foco de la infección, aunque puede ser lo más probable. Ni las fuentes ni el sistema de riego han dado positivo en esta bacteria y el Servicio Extremeño de Salud (SES) también ha descartado ya que el origen fuera hospitalario.

Así, el ayuntamiento cacereño ha solicitado al SES que se reabran las fuentes públicas clausuradas en el Parque del Rodeo y en otras zonas de la ciudad, y que se establezca el riego por goteo tras los casos de legionela detectados este verano que obligaron a anular hasta nueve fuentes de la zona de salud de San Jorge, a la espera de los análisis para conocer el foco de la infección.

El lago del parque se ha hiperclorado y se han tomado todas las medidas para evitar que haya problemas, pero también se ha solicitado su puesta en marcha, precisamente porque funciona como una gran piscina y los mecanismos deben estar en funcionamiento para que no se estropeen.

"Que haya un positivo en legionela en el géiser del parque del Rodeo no implica que sea el tipo que hace enfermar a las personas pero puede serlo, y hay razones para pensar que pueda serlo, pero en el laboratorio no son capaces de distinguir el tipo de legionela concreto", ha explicado el regidor este jueves al ser preguntado por este asunto tras la vuelta de sus vacaciones veraniegas.

Salaya ha recordado que "lo normal" es que en verano haya positivos en legionela en cualquier sitio donde hay agua estancada y de hecho, la fuente que ya se ha retirado en la zona de Colón también dio positivo en legionela. "Pero hay muy pocas posibilidades de que esto haya supuesto un problema de salud para nadie porque la legionela no se transmite bebiendo agua", ha apuntado, y además esta fuente se retiró antes de aparecer los casos.

El regidor no cree que todos los casos que se han dado en la ciudad provengan del géiser del Rodeo, ya que algunos infectados no han pasado por esa zona, por lo que puede haber otros puntos de contagio en la ciudad, aunque la red de abastecimiento y las fuentes públicas han dado negativo, según ha señalado el alcalde que, no obstante, ha pedido "toda la prudencia del mundo", al tiempo que ha defendido el trabajo que ha realizado el consistorio cacereño en este asunto "mucho más específico y riguroso de lo que se exige".

"No hay un peligro de contagio de legionela en las fuentes públicas, ni en los aspersores y no estamos teniendo ningún problema de ese tipo", ha concluido el regidor.

NO HAN APARECIDO MÁS CASOS

Por parte de la Junta de Extremadura, la Consejería de Sanidad ha asegurado en una nota emitida este jueves que la decisión de clausurar las fuentes de la zona de salud de San Jorge, en Cáceres, ha dado resultado, ya que han dejado de aparecer casos de legionela. En la toma de muestras hospitalarias no se han registrado concentraciones o serogrupos patógenos de legionela.

Donde únicamente la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha detectado concentraciones muy altas de la bacteria ha sido en el géiser del parque de El Rodeo, "aunque por tener ese nivel de concentración no puede diferenciarse el serotipo predominante y, por tanto, la relación de causalidad no es tan concluyente como se hubiese deseado".

Desde el 3 de agosto no se han registrado nuevos contagios, y los que han desarrollado la infección durante el período máximo de incubación, unos 15 días, han sido 19 casos confirmados, con el resultado de 5 personas fallecidas con legionela, además de otras patologías. Actualmente hay 5 personas ingresadas con legionela en el Hospital San Pedro de Alcántara de la capital cacereña.

Las últimas muestras fueron tomadas ayer miércoles. Una vez hipercloradas las fuentes analizadas, volverán a recogerse muestras a los 15 días.

UN GERMEN QUE CRECE EN VERANO

La legionela es una bacteria que se puede encontrar de forma natural en lagos, ríos o estanques y crece fundamentalmente en verano. Su multiplicación se ve favorecida por el estancamiento del agua y temperaturas de entre 30 y 45 grados.

Hay varias especies de legionela y solo una de ellas, la legionela neumofila serogrupo 1, es perjudicial para la salud en humanos.

En ocasiones puede crecer y multiplicarse en la red de distribución de agua y sistemas de enfriamiento de grandes dimensiones (torres de refrigeración).

La única forma posible de contraer la enfermedad es por vía aérea, mediante la inhalación de pequeñas gotas de agua que permiten que la bacteria llegue a los pulmones, produciendo en ocasiones un síndrome febril de corta duración o un cuadro de neumonía.

La infección por legionela puede manifestarse con fiebre alta de pronóstico leve y corta duración o como un cuadro de neumonía con fiebre alta.