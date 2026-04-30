El Gobierno de Cáceres cree que el nuevo Ejecutivo regional "será bueno" para seguir impulsando proyectos en la ciudad

Archivo - El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, en una rueda de prensa en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha trasladado la felicitación del Ayuntamiento de Cáceres al nuevo Ejecutivo de la Junta de Extremadura, presidido por María Guardiola, con motivo de la toma de posesión de sus consejeras y consejeros este jueves.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno Local, Orgaz ha destacado que desde el equipo de Gobierno municipal se desea "el mayor de los aciertos" al nuevo Ejecutivo autonómico, mostrando su convencimiento de que se trata de "un gobierno bueno para la ciudad de Cáceres".

En este sentido, ha subrayado la voluntad del ayuntamiento de reforzar de "manera inmediata" la colaboración institucional con la nueva estructura del Gobierno regional. "Desde el Ayuntamiento de Cáceres, de forma inminente, trabajaremos con las distintas consejerías para seguir avanzando en los proyectos estratégicos para la ciudad", ha señalado.

El portavoz municipal ha incidido en la importancia de dar continuidad a las líneas de trabajo ya iniciadas entre ambas administraciones, con el objetivo de consolidar iniciativas clave para el desarrollo de Cáceres. Así, ha remarcado que se continuará impulsando los proyectos conjuntos en marcha con la Junta de Extremadura, manteniendo "el buen camino" emprendido hasta ahora.

Finalmente, Orgaz ha mostrado la confianza del equipo de Gobierno local en que esta nueva etapa "permitirá seguir avanzando en el desarrollo económico y social de la ciudad, a través de una cooperación fluida y eficaz entre administraciones".