El Gobierno central destina 39,1 millones de euros a conservación de carreteras en Extremadura

Conservación de carreteras en el sector nº4 en la provincia de Cáceres - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, día 2, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cáceres, con un valor estimado de 22,4 millones de euros (IVA no incluido), y otro de igual finalidad en la provincia de Badajoz con un valor estimado de 16,7 millones (IVA no incluido).

En el caso del contrato para la provincia de Cáceres, la duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 214,602 km de carreteras del sector nº04 de esta provincia, incluyendo 45,527 kilómetros de autovía.

Las carreteras incluidas en este sector, además de diversos tramos y vías de servicio, son en concreto la Autovía A-58, entre el kilómetro 0 a la altura de Trujillo y el kilómetro 45 en Cáceres capital.

También la Carretera N-521, entre el kilómetro 1 en Trujillo y el kilómetro 152 en el límite con Portugal en Valencia de Alcántara. Asimismo, incluye la N-521A, entre los kilómetros 55 y 61.

Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme de los enlaces 9 y 42 de la A-58, en el tramo entre Trujillo y Cáceres.

Por su parte, el contrato para la provincia de Badajoz es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, informa en nota de prensa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 208,502 kilómetros del sector nº03 de esta provincia. Las carreteras incluidas en este sector son en concreto la N-432, entre Badajoz capital (kilómetro 0) y la conexión con la autovía A-66 pasada la localidad de Zafra (kilómetro 79,400); y la N-432A, en varios tramos en las localidades de La Albuera (del kilómetro 20 al 25); Santa Marta de los Barros (kilómetro 40 al 45) y Zafra (del kilómetro 69 al 76) y varios enlaces.

Asimismo, la N-435, entre La Albuera (kilómetro 22) y el límite con Andalucía, pasada la localidad de Higuera la Real (kilómetro 104); y la N-435A, entre los kilómetros 32 y 35 y en varios tramos y enlaces.

Junto a las carreteras mencionadas, el contrato incluye la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, entre los kilómetros 70,650 al 75,300, en la Variante de Jerez de los Caballeros.

REDUCIR EMISIONES

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el ministerio.

En concreto, el 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE EXPLOTACIÓN

Asimismo, el modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

Se incluyen actuaciones como agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.