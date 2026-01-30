El Gobierno evalúa los daños del temporal en Extremadura para tramitar el decreto de ayudas a los municipios afectados

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, durante su visita a Agroexpo. - EUROPA PRESS

DON BENITO (BADAJOZ), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que se está trabajando ya en la evaluación de los daños ocasionados en la comunidad autónoma por la borrasca Kristin de cara a la tramitación del correspondiente decreto de ayudas para los ayuntamientos cuyas instalaciones municipales se hayan visto afectadas, tal y como corresponde a la declaración del nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil.

Unos daños que el propio Quintana conocerá de primera mano este sábado, cuando tiene previsto visitar algunas de las zonas afectadas, según ha avanzado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la feria Agroexpo, donde ha sido preguntado por la declaración de zona catastrófica solicitada por municipios como Cáceres, Brozas, Valdefuentes o Garrovillas de Alconétar.

En este sentido, ha señalado que tras la declaración del nivel 1 del Platercaex, los municipios pueden optar a las ayudas correspondientes a daños de infraestructuras municipales que se recogerán en un decreto y sobre el que ya se está trabajando.

Quintana ha destacado el "enorme trabajo" que ha realizado la Administración General del Estado para dar respuesta a esta alerta, un "trabajo ingente durante toda la noche y los siguientes días", tanto de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Agencia Estatal de Meteorología, de ADIF, de RENFE, de las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana, Tajo y Guadalquivir o la demarcación de Carreteras.

Organismos todos ellos dependientes de la Administración General del Estado que "han hecho un trabajo magnífico", al tiempo que ha señalado que ahora Protección Civil de la Delegación del Gobierno está valorando los daños para tramitar el correspondiente Real Decreto de Ayuda para Instalaciones Municipales, así como para el Consorcio de Seguro en caso de viviendas que se hayan visto afectadas.

PLANTILLAS POLICIALES

Por otro lado, sobre las críticas de los sindicatos policiales por la escasez de plantilla en Cáceres, ha defendido que Policía Nacional y Guardia Civil han incrementado sus efectivos en más de 300 con el actual Gobierno, así como ha remarcado que Extremadura es "la región más segura del país".

Con respecto al caso de un atraco a una sucursal bancaria a la que llegó antes la Policía Local, ha asegurado que esta circunstancia ocurrió así porque desde el 112 se dio primero aviso a este cuerpo, y que en todo caso la Policía Nacional participó en el operativo que permitió arrestar al autor que ya se encuentra en prisión.